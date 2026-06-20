Hàn Quốc chấm dứt ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô kể từ tháng Bảy

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/6 thông báo chấm dứt chương trình giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô vào cuối tháng Sáu, đưa mức thuế trở lại mức pháp định 5% từ ngày 1/7 tới.

Theo Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc, mức thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho xe ôtô mới hiện là 3,5% sẽ không được gia hạn sau khi hết hiệu lực vào cuối tháng Sáu. Điều này đồng nghĩa người mua xe từ tháng Bảy sẽ phải chịu mức thuế 5% theo quy định hiện hành.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu được áp dụng đối với xe ôtô mới tại Hàn Quốc. Việc tăng thuế trở lại mức 5% sẽ làm chi phí mua xe tăng lên, đặc biệt đối với các dòng xe có giá trị cao.

Chính sách giảm thuế của Hàn Quốc được triển khai lần đầu vào tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 khiến tiêu dùng suy giảm mạnh. Khi đó, Chính phủ Hàn Quốc hạ thuế từ 5% xuống 1,5% nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô và kích thích nhu cầu mua sắm.

Sau giai đoạn khẩn cấp, mức thuế được điều chỉnh lên 3,5% và duy trì từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2023. Từ tháng 7/2023 đến hết năm 2024, thuế trở lại mức pháp định 5%. Tuy nhiên, trước tình trạng tiêu dùng trong nước phục hồi chậm và áp lực đối với nền kinh tế, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục áp dụng chính sách giảm thuế trong năm 2025 để hỗ trợ thị trường.

Một quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc cho biết điều kiện kinh tế hiện nay đã thay đổi đáng kể so với thời điểm áp dụng biện pháp kích cầu. Tiêu dùng nội địa đang cho thấy xu hướng phục hồi, vì vậy không còn lý do để kéo dài chính sách giảm thuế.

Việc kết thúc ưu đãi thuế cũng phản ánh niềm tin của Chính phủ Hàn Quốc rằng nền kinh tế đã bước qua giai đoạn cần các biện pháp kích cầu đặc biệt, dù vẫn còn nhiều thách thức từ môi trường kinh tế toàn cầu và sự suy giảm nhu cầu tại một số thị trường xuất khẩu chủ chốt./.

Bốn nhà sản xuất ôtô lớn ở Hàn Quốc triệu hồi hơn 530.000 xe do lỗi linh kiện Hyundai Motor, Kia, KG Mobility và Toyota Motor Korea, sẽ triệu hồi tổng cộng 532.144 xe ôtô thuộc 17 mẫu xe khác nhau tại Hàn Quốc để khắc phục các linh kiện bị lỗi.

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