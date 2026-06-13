Ấn Độ miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng pha ethanol tỷ lệ cao

Chính phủ Ấn Độ đã quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng pha ethanol có tỷ lệ từ 22% đến 30%, nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng.

Thông báo của Chính phủ Ấn Độ cho biết chính sách miễn thuế sẽ áp dụng đối với các loại nhiên liệu E22, E25, E27 và E30. Đây được xem là biện pháp hỗ trợ tài chính đầu tiên nhằm khuyến khích sử dụng các loại nhiên liệu có hàm lượng ethanol cao hơn mức E20 hiện đang được sử dụng phổ biến trên cả nước.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) ban hành các tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu đối với các hỗn hợp xăng E22, E25, E27 và E30, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng sử dụng các loại nhiên liệu pha ethanol tỷ lệ cao.

Các chuyên gia trong ngành đánh giá quyết định trên sẽ tạo thêm động lực cho ngành sản xuất ethanol của Ấn Độ.

Bà Bharati Balaji, Phó Tổng Giám đốc Hiệp hội các nhà máy chưng cất toàn Ấn Độ, cho rằng chính sách mới giúp tạo đầu ra ổn định cho lượng công suất sản xuất ethanol đang vượt nhu cầu của chương trình E20 hiện nay, đồng thời góp phần giảm chi phí nhập khẩu dầu thô và củng cố an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất đường và năng lượng sinh học Ấn Độ (ISMA), năng lực sản xuất ethanol của nước này hiện vượt nhu cầu khoảng 6 tỷ lít. Việc mở rộng sử dụng các loại nhiên liệu E22 và E25 có thể tạo thêm nhu cầu lần lượt khoảng 1,2 tỷ lít và 3 tỷ lít ethanol mỗi năm.

Số liệu của Chính phủ Ấn Độ cho thấy công suất sản xuất ethanol của nước này hiện đạt khoảng 20-21 tỷ lít mỗi năm, trong khi nhu cầu phục vụ chương trình E20 vào khoảng 10-12 tỷ lít. Nhờ các chính sách hỗ trợ, chương trình pha trộn ethanol đã phát triển nhanh hơn kế hoạch, giúp Ấn Độ đạt mục tiêu pha trộn 20% sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng việc sử dụng các loại nhiên liệu có hàm lượng ethanol cao hơn chủ yếu phù hợp với các phương tiện được thiết kế hoặc chứng nhận sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Phần lớn xe chạy xăng hiện nay tại Ấn Độ chỉ tương thích với nhiên liệu có tỷ lệ ethanol tối đa khoảng 20%.

Quyết định miễn thuế cũng được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Ấn Độ ra mắt nhiên liệu E85, loại nhiên liệu chứa tới 85% ethanol dành cho các phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Chính phủ đặt mục tiêu mở rộng nhanh mạng lưới phân phối E85 trên toàn quốc nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học trong những năm tới./.

Indonesia bắt buộc sử dụng xăng pha ethanol và nhiên liệu sinh học Quy định bắt buộc sử dụng xăng E5 đã được đưa vào dự thảo thông tư của bộ và sẽ được triển khai theo lộ trình. Đảo Java, khu vực đông dân nhất Indonesia, sẽ là địa bàn áp dụng đầu tiên.