Khởi động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức tiết kiệm năng lượng năm 2026

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chính thức tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.”

Sự kiện nhằm tiếp tục đổi mới hình thức truyền thông, lan toả mạnh mẽ các mục tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3), đồng thời cuộc thi góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg (ngày 19/3/2026) về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển giao thông điện và Chỉ thị số 10/CT-TTg (ngày 30/3/2026) về tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết trong xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng trực tuyến đang trở thành công cụ kết nối và truyền tải thông tin hiệu quả tới cộng đồng.

"Việc tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tuyến không chỉ giúp nâng cao tính tương tác mà còn tạo điều kiện để thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp cận rộng rãi hơn, đặc biệt với giới trẻ - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lối sống xanh và lan tỏa các hành vi tích cực tới xã hội," ông Đặng Hải Dũng nhấn mạnh.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương phát biểu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hình thức thi trực tuyến được đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay, giúp người tham gia dễ dàng tiếp cận ở mọi lúc, mọi nơi, tối ưu chi phí tổ chức và mở rộng độ phủ truyền thông trên cả nước.

Đồng tình với quan điểm này, ông Phạm Viết Thạch, Phó Trưởng Ban Môi trường và Phát triển bền vững (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) khẳng định, tiết kiệm năng lượng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi trở thành nhận thức và hành động thường xuyên của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

"Đây không chỉ là sân chơi bổ ích để phổ biến kiến thức mà còn là một hình thức truyền thông hiện đại, góp phần lan tỏa những hành động tích cực, khuyến khích mỗi người dân thay đổi thói quen sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững," ông Thạch chia sẻ.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi được tổ chức. Trong 3 năm gần đây, sân chơi thường niên này đã ghi nhận kết quả ấn tượng với 406.573 người dự thi và 623.734 lượt thi. Những con số này minh chứng cho sự quan tâm ngày càng lớn của toàn xã hội đối với vấn đề an ninh năng lượng, đồng thời khẳng định hiệu quả truyền thông của Bộ Công Thương.

Tiếp nối thành công đó, cuộc thi năm nay tiếp tục được tổ chức trên trang thông tin điện tử của Chương trình VNEEP (https://tietkiemnangluong.com.vn/), mở rộng cơ hội cho mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi, ngành nghề hay nơi sinh sống.

Cuộc thi diễn ra từ 8 giờ ngày 16/6/2026 đến 12 giờ ngày 20/7/2026, được chia thành 5 kỳ thi./.

Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai: Chung tay giảm áp lực hệ thống điện Thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai” không chỉ hướng tới sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, mà còn là cam kết bảo đảm an ninh năng lượng, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số.