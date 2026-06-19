Giá vàng trong nước giảm mạnh 4,8 triệu đồng mỗi lượng trong một ngày

Sau khi giảm mạnh ở phiên sáng, chiều nay (19/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.

Cụ thể, vào thời điểm 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 143,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1,4 triệu đồng so với mở cửa phiên.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 2,2 triệu đồng ở chiều bán ra và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên sáng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn từ 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 1,3 triệu đồng ở chiều mua vào so với phiên sáng.

Như vậy, giá vàng trong nước đã giảm từ 4,6-4,8 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên chiều qua.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh giữ nới rộng ở mức 3 - 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.175 USD/ounce, giảm 6 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 132,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng./.

Vàng thế giới giảm sâu hơn 130 USD kéo giá vàng trong nước lao dốc mạnh Giá vàng trong nước sáng 19/6 giảm mạnh tới 3,5 triệu đồng/lượng theo đà lao dốc của thế giới, trong khi tỷ giá trung tâm tăng thêm 8 đồng/USD.