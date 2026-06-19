Giá vàng biến động bất thường khiến nhà đầu tư phân vân

Các nguồn tin trong ngành cho hay giá vàng đang có diễn biến trái với quy luật thị trường truyền thống, khiến giới đầu tư đứng trước câu hỏi liệu đợt điều chỉnh hiện nay là dấu hiệu giảm sâu hơn hay cơ hội mua vào.

Theo giới phân tích, giá vàng đã giảm trong giai đoạn căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang, nhưng lại phục hồi sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Diễn biến này đi ngược với quan điểm lâu nay rằng vàng thường tăng giá khi xung đột gia tăng và giảm khi tình hình hạ nhiệt.

Theo Sở Giao dịch Hàn Quốc (KRX), giá vàng giao ngay trong nước tăng bốn phiên liên tiếp, đạt 210.530 won/gram ngày 18/6 sau khi từng giảm xuống 196.780 won ngày 11/6. Dù hồi phục, giá hiện vẫn thấp hơn 20% so với mức đỉnh lịch sử 269.810 won/gram ghi nhận cuối tháng 1.

Xu hướng tương tự diễn ra trên thị trường quốc tế khi giá vàng kỳ hạn tại New York phục hồi lên 4.354 USD/ounce nhưng vẫn thấp hơn khoảng 20% so với đỉnh đầu năm.

Giới chuyên gia cho rằng diễn biến giá vàng hiện chịu tác động lớn hơn từ kỳ vọng chính sách tiền tệ hơn là yếu tố địa chính trị.

Việc giá dầu tăng làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, trong khi dòng tiền đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu bán dẫn và nhóm hưởng lợi từ Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, một số tổ chức tài chính vẫn đánh giá nhu cầu dài hạn đối với vàng chưa thay đổi và cho rằng vùng giá 4.000-4.300 USD/ounce có thể là cơ hội tích lũy đối với nhà đầu tư dài hạn./.

Giá dầu, vàng thế giới biến động mạnh theo tín hiệu ngoại giao từ Trung Đông Giá vàng thế giới tăng khoảng 2% lên 4.831,78 USD/ounce nhờ đồng USD yếu và kỳ vọng các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sẽ được nối lại, trong khi đó giá dầu Brent giảm 4,57 USD xuống 94,79 USD/thùng.