Triều Tiên cam kết làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược với Nga

Ngày 19/6, Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga nhân dịp kỷ niệm 2 năm ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện, được ký ngày 19/6/2024, trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.

Rodong Sinmun đồng thời mô tả hiệp ước là một "công cụ pháp lý quan trọng." góp phần thúc đẩy việc hình thành một "trật tự quốc tế mới."

Kể từ khi văn kiện này được ký kết, quan hệ hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moskva đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, kinh tế và giao thông.

Theo Rodong Sinmun, việc khôi phục các đường bay giữa Bình Nhưỡng và Moskva, triển khai các dự án hợp tác cũng như việc Triều Tiên cử binh sỹ tới Nga là những minh chứng cho quá trình thực thi hiệp ước trên thực tế.

Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục "tích cực ủng hộ" các chính sách của Nga theo tinh thần hiệp ước, đồng thời nhấn mạnh việc không ngừng phát triển quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực là lập trường nhất quán của Bình Nhưỡng./.

Nga và Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên kết nối trực tiếp hai nước Nga và Triều Tiên vừa hợp long cầu đường bộ qua sông Tumannaya, dự kiến khánh thành vào tháng 6, mở ra tuyến đường kết nối trực tiếp đầu tiên và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.