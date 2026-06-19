Nhật Bản tăng mạnh lệ phí cấp thị thực từ tháng 7

Chính phủ Nhật Bản quyết định tăng gấp 5 lần lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài kể từ tháng 7 tới, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 1978 trong bối cảnh lạm phát gia tăng và đồng yen mất giá kéo dài.

Theo quyết định vừa được công bố ngày 19/6, lệ phí cấp thị thực nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 lên 15.000 yen (khoảng 90 USD) và phí cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 lên 30.000 yen.

Đây là một trong những đợt điều chỉnh lệ phí thị thực mạnh nhất của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua.

Chính phủ nước này cho rằng việc tăng phí là cần thiết nhằm phản ánh chi phí hành chính thực tế, đồng thời đưa mức lệ phí thị thực của Nhật Bản gần hơn với tiêu chuẩn đang được áp dụng tại các quốc gia thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Theo Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, chính phủ nước này mong rằng việc tăng phí thị thực sẽ không gây tác động đáng kể đến dòng khách quốc tế đến nước này./.

Nhật Bản siết thị thực quản lý kinh doanh, nhiều người nước ngoài bị ảnh hưởng Với quy định mới nâng vốn tối thiểu lên 30 triệu yen, chỉ 4% người đang giữ thị thực quản lý kinh doanh đáp ứng điều kiện, làm dấy lên lo ngại về tương lai của nhiều người nước ngoài đang sống ở Nhật.