Anh triệt phá đường dây làm giả giấy kết hôn để nhập cư trái phép

Cảnh sát Anh vừa bắt giữ 9 đối tượng trong cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào một đường dây tổ chức nhập cư bất hợp pháp bằng giấy chứng nhận kết hôn giả.

Các cuộc khám xét rạng sáng 17/6 được thực hiện đồng loạt tại nhiều địa phương trên khắp nước Anh, sau khi lực lượng chức năng thu thập đủ chứng cứ về đường dây lừa đảo đã hoạt động ít nhất 6 năm qua.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng Sơ đồ Định cư EU (EUSS) - cơ chế cho phép công dân Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục cư trú hợp pháp tại Anh sau Brexit. Đường dây này đã làm giả giấy chứng nhận kết hôn giữa công dân EU và người nước ngoài, chủ yếu giúp các công dân Albania cư trú bất hợp pháp tại Anh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tại các khu vực Doncaster, Normanton, Lincoln, Liverpool, Northamptonshire, Sheffield và vùng West Midlands.

Ông Andrew Radcliffe, đại diện Đội Điều tra Di trú thuộc Bộ Nội vụ Anh, cho biết: “Hành vi gian lận này bắt đầu từ năm 2020 với phương thức rất tinh vi và phức tạp. Cơ quan chức năng phải mất nhiều thời gian để điều tra và thiết lập mạng lưới tình báo."

Trong một cuộc khám xét, hai đối tượng khác đã bị tạm giữ. Lực lượng Thực thi Di trú (IE) cũng phát hiện nhiều giấy chứng nhận kết hôn giả mạo của Cộng hòa Cyprus được sử dụng để qua mặt các nhân viên xét duyệt hồ sơ. Ông Radcliffe khẳng định chiến dịch này là đòn giáng mạnh vào các đối tượng cố tình lách luật để cư trú trái phép tại Anh.

Theo quy định, Sơ đồ Định cư EU cho phép công dân các nước EU, Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ cư trú tại Anh tính đến ngày 31/12/2020, cùng các thành viên gia đình, được nộp đơn xin cấp tư cách tiền định cư. Sau 5 năm cư trú liên tục, họ có thể chuyển sang tư cách định cư lâu dài. Hiện có khoảng 5,8 triệu người đang nắm giữ tư cách lưu trú theo cơ chế này.

Bộ trưởng Bộ Di trú và Nhập tịch Anh Mike Tapp khẳng định cơ chế EUSS được thiết lập chính đáng dành cho các công dân châu Âu đã xây dựng cuộc sống tại Anh trước khi quốc gia này rời EU.

Ông nhấn mạnh Chính phủ Anh sẽ không dung túng cho các tội phạm lợi dụng chính sách này làm “cửa sau” để tổ chức nhập cư trái phép và thực hiện các hoạt động tội phạm có tổ chức./.

Mỹ chưa xác minh được tung tích gần 300.000 trẻ em nhập cư Khoảng 450.000 trẻ vị thành niên di cư đã bị thất lạc hoặc không xác định được nơi cư trú trong những năm gần đây và giới chức Mỹ đã xác minh được tung tích ít nhất 146.000 trường hợp.