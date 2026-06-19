Mỹ: Nổ súng tại Quảng trường Thời đại, 1 người bị thương

Một vụ nổ súng xảy ra chiều 18/6 (giờ địa phương) tại khu vực Quảng trường Thời đại ở thành phố New York của Mỹ đã khiến đám đông du khách và người dân hoảng loạn tháo chạy. Cảnh sát đã nhanh chóng truy bắt và bắt giữ một nghi phạm liên quan.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào 15h40 (2h40 sáng 19/6 giờ Việt Nam) tại một trong những địa điểm du lịch đông đúc nhất nước Mỹ.

Sở Cứu hỏa New York cho biết một người đã được đưa tới bệnh viện điều trị, song chưa công bố tình trạng thương tích cũng như danh tính nạn nhân.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy ít nhất hai đối tượng mặc trang phục màu đen xuất hiện tại một ngã tư đông người rồi nổ súng bằng vật được cho là súng ngắn. Sau loạt tiếng súng, nhiều người dân và du khách hoảng sợ tìm nơi ẩn nấp hoặc bỏ chạy khỏi hiện trường.

Các nghi phạm sau đó bỏ chạy dọc theo một tuyến phố gần đó và bị nhiều cảnh sát đang làm nhiệm vụ tuần tra truy đuổi. Vụ nổ súng xảy ra chỉ cách một xe cảnh sát đỗ gần hiện trường vài mét.

Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc diễu hành mừng chức vô địch Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) của đội New York Knicks tại khu vực Hạ Manhattan.

Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ xuống đường ăn mừng danh hiệu vô địch đầu tiên của đội bóng này sau 53 năm. Để bảo đảm an ninh, khoảng 10.000 cảnh sát đã được triển khai trên toàn thành phố.

Đây là vụ việc liên quan đến súng đạn mới nhất xảy ra tại khu vực trung tâm New York. Cuối tuần trước, một thiếu niên 17 tuổi cũng bị bắn trọng thương tại Quảng trường Thời đại trong lúc đám đông ăn mừng chiến thắng của New York Knicks trong trận chung kết NBA trước San Antonio. Khi đó, lực lượng chức năng phải trực tiếp đưa nạn nhân tới bệnh viện do xe cứu thương không thể tiếp cận hiện trường vì quá đông người.

Hiện cảnh sát New York đang tiếp tục điều tra động cơ vụ nổ súng và truy tìm các đối tượng liên quan./.

Mỹ: Nổ súng sau lễ tốt nghiệp trung học, nhiều người thương vong Kênh truyền hình địa phương KCRA rằng dẫn lời một số nhân chứng tham gia lễ tốt nghiệp cho biết đã nghe nhiều tiếng súng khi mọi người đang chụp ảnh tại bãi đỗ xe của trường.