Mỹ: Trung tâm Tổng thống Obama chính thức khánh thành

Ngày 18/6, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức khánh thành Trung tâm Tổng thống Obama tại thành phố Chicago, bang Illinois, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ tích cực tham gia đời sống công dân, bảo vệ các giá trị dân chủ và đoàn kết quốc gia trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt với những chia rẽ chính trị sâu sắc.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại lễ khánh thành, ông Obama nhấn mạnh trung tâm không chỉ là nơi lưu giữ di sản của nhiệm kỳ tổng thống 2009-2017 mà còn là không gian thúc đẩy tinh thần công dân, đối thoại xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

Theo ông, nền dân chủ Mỹ là một thành quả quý giá cần được gìn giữ thông qua sự tham gia của mỗi công dân.

Buổi lễ diễn ra tại khuôn viên rộng khoảng 8 ha ở công viên Jackson, phía Nam Chicago, với sự tham dự của ba cựu Tổng thống Mỹ gồm Bill Clinton, George W. Bush và Joe Biden, cùng nhiều chính khách, lãnh đạo quốc tế, doanh nhân và nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, giải trí.

Trong bài phát biểu, ông Obama ca ngợi những giá trị như sự trung thực, liêm chính, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng dù có khác biệt về quan điểm chính trị, các nhà lãnh đạo Mỹ đều có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp, các thể chế dân chủ và nguyên tắc chuyển giao quyền lực hòa bình.

Lễ khánh thành có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bono, John Legend, Christina Aguilera và nhiều khách mời khác.

Theo Quỹ Obama, Trung tâm Tổng thống Obama có tổng vốn đầu tư khoảng 850 triệu USD, bao gồm bảo tàng, thư viện số hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, không gian nghệ thuật, khu thể thao và các công trình công cộng.

Đây là thư viện tổng thống đầu tiên của Mỹ được xây dựng trên nền tảng lưu trữ kỹ thuật số hoàn toàn.

Công trình mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19/6.

Giới chức địa phương kỳ vọng trung tâm sẽ trở thành một điểm đến văn hóa - giáo dục quan trọng của Chicago, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam thành phố, nơi gắn bó với cuộc sống và sự nghiệp chính trị ban đầu của vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ./.

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