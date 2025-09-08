Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama giành giải thưởng Emmy lần thứ hai

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và rapper nổi tiếng Kendrick Lamar đều đã giành được giải Emmy thứ hai của mình vào tối 7/9, trong khi chương trình đặc biệt kỷ niệm 50 năm của "Saturday Night Live" thắng lớn với 8 giải trong đêm thứ hai trao giải Emmy Nghệ thuật Sáng tạo.

Cựu Tổng thống Obama giành chiến thắng ở hạng mục Người dẫn chuyện phim tài liệu quy tụ đông đảo các ngôi sao, gồm Tom Hanks, Idris Elba và David Attenborough. Ông từng giành được giải thưởng tương tự vào năm 2022.

Trong khi đó, rapper Lamar và nghệ sỹ Tony Russell giành chiến thắng ở hạng mục Chỉ đạo âm nhạc trong chương trình giữa giờ Super Bowl. Lamar cũng từng giành được giải Emmy đầu tiên vào năm 2022 với tư cách là nghệ sỹ biểu diễn trong chương trình giữa giờ Super Bowl, cùng Dr. Dre và Snoop Dogg.

Đặc biệt, mọi sự chú ý trong đêm thứ hai trao giải Emmy Nghệ thuật Sáng tạo đều đổ dồn vào "Saturday Night Live 50th Anniversary Special."

Chương trình truyền hình đặc biệt dài 3 tiếng để kỷ niệm mùa giải kỷ niệm 50 năm chương trình hài kịch ngắn Saturday Night Live của đài NBC đã giành chiến thắng ở các hạng mục kịch bản, tạo mẫu tóc, biên tập cùng 5 hạng mục khác.

Chương trình "Pee-wee as Himself" của HBO giành giải thưởng ở 4 hạng mục, trong đó có hạng mục phim tài liệu hay nhất.

Người dẫn chương trình truyền hình Conan O'Brien giành được hai giải Emmy cho loạt phim du lịch "Conan O'Brien Must Go," nâng tổng số giải thưởng trong sự nghiệp của ông lên 6 giải.

Và mặc dù ông không nhận được giải thưởng cá nhân nào cho chương trình này, nhưng chương trình "Conan O'Brien: Giải thưởng Mark Twain dành cho Hài kịch Mỹ của Trung tâm Kennedy" của Netflix đã vượt qua rapper Lamar và ca sĩ Beyoncé để giành giải Chương trình tạp kỹ đặc biệt xuất sắc nhất.

Trong khi đó, Beyoncé giành được một giải Emmy đặc biệt được công bố trước đó cho trang phục trong chương trình "Beyoncé Bowl" vào ngày Giáng sinh của cô trên Netflix.

Kimmel, người đã nhiều lần dẫn chương trình cho cả lễ trao giải Oscar và Emmy, đã có mặt để nhận giải Emmy thứ tư của mình, ở hạng mục Người dẫn chương trình trò chơi xuất sắc nhất với vai trò trong gameshow "Ai là triệu phú."

"Jeopardy" đã giành giải chương trình trò chơi hay nhất, trong khi Cumming giành giải Người dẫn chương trình truyền hình thực tế xuất sắc nhất với “The Traitors.”

Lễ trao Giải thưởng Nghệ thuật Sáng tạo Emmy kéo dài trong 2 hai đêm với gần 100 giải thưởng được trao./.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bác bỏ cáo buộc “phản quốc” Tuyên bố của văn phòng cựu Tổng thống Obama khẳng định "những cáo buộc kỳ quặc này thật lố bịch và là một nỗ lực yếu ớt nhằm đánh lạc hướng dư luận"