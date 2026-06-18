Mỹ công bố khoản viện trợ hơn 1 tỷ USD cho UNICEF và WFP

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 17/6, Mỹ thông báo sẽ dành 1 tỷ USD để viện trợ nhân đạo và hỗ trợ ứng phó thảm họa cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thông qua các gói tài trợ quy mô lớn toàn cầu hỗ trợ các hoạt động cứu sinh tại hơn 40 quốc gia.

Thông báo này được xây dựng trực tiếp dựa trên thành công to lớn của Biên bản ghi nhớ (MoU) mang tính bước ngoặt về “Tái thiết Nhân đạo” (Humanitarian Reset) mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ký với Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) vào tháng 12/2025.

Theo đó, khoản hỗ trợ hơn 218 triệu USD cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và hơn 800 triệu USD cho Chương trình Lương thực Thế giới là khoản tài trợ thứ hai và thứ ba trong chuỗi các khoản tài trợ toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho các tổ chức thực hiện đã được "thẩm định và tin cậy."

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các khoản tài trợ này sẽ thay thế mô hình cũ vốn dựa trên các khoản viện trợ riêng lẻ, phân tán và chồng chéo. Theo cơ quan này, cách làm cũ làm tăng chi phí quản lý, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch của các đơn vị thực hiện và làm giảm hiệu quả do nguồn lực bị dàn trải cho nhiều ưu tiên cạnh tranh nhau.

Cơ quan này cho biết các khoản tài trợ trên phản ánh một mô hình viện trợ nhân đạo mới dựa trên tốc độ, trách nhiệm giải trình, tác động có thể đo lường và việc loại bỏ lãng phí hành chính. Các đơn vị thực hiện có thể nhanh chóng triển khai nguồn lực, trong một số trường hợp chỉ trong vòng 24 giờ, bảo đảm tiền thuế của người dân Mỹ đến được với những người cần hỗ trợ mà không bị chậm trễ.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Chương trình Lương thực Thế giới sẽ sử dụng nguồn kinh phí này để cung cấp hỗ trợ đa lĩnh vực phù hợp với chức năng của mỗi tổ chức trong các lĩnh vực lương thực, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ trẻ em, hậu cần, nước sạch và vệ sinh tại các quốc gia đang có nhu cầu nhân đạo nghiêm trọng, bao gồm Ethiopia, Myanmar và Ukraine./.

Mỹ cam kết bổ sung 1,8 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc nhấn mạnh khoản bổ sung này không chỉ cứu sống nhiều người mà còn thúc đẩy các cải cách nhằm tăng hiệu quả, minh bạch và tác động bền vững của các chương trình viện trợ.

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