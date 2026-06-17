Uruguay tiến thêm một bước trong phê chuẩn FTA Mercosur-EFTA

Ngày 16/6, Thượng viện Uruguay đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA), mở đường cho văn kiện này được chuyển sang Hạ viện để hoàn tất quy trình phê chuẩn trong nước.

Hiệp định Mercosur-EFTA được ký kết tại Rio de Janeiro, Brazil (Bra-xin) ngày 16/9/2025 giữa Mercosur, gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, với EFTA gồm Na Uy, Iceland, Liechtenstein và Thụy Sĩ.

Thỏa thuận được đánh giá là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong chiến lược mở rộng quan hệ thương mại của Mercosur, tạo ra một thị trường với khoảng 300 triệu người tiêu dùng.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thượng nghị sỹ Daniel Caggiani thuộc liên minh cầm quyền Mặt trận Rộng (FA) cho biết Chính phủ và Quốc hội Uruguay đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ quy trình phê chuẩn ngay trong tuần này.

Ông nhấn mạnh khoảng 97% kim ngạch thương mại song phương sẽ được hưởng các điều kiện tiếp cận ưu đãi, qua đó tạo động lực mới cho hoạt động xuất khẩu và đầu tư.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Andrés Ojeda của đảng Colorado đối lập khẳng định đảng này ủng hộ hiệp định như sự tiếp nối truyền thống hội nhập kinh tế của Uruguay, đồng thời kêu gọi Chính phủ xây dựng chiến lược cụ thể nhằm chuyển hóa các cam kết thương mại thành tăng trưởng xuất khẩu, thu hút đầu tư và tạo việc làm.

Theo nội dung thỏa thuận, EFTA sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng công nghiệp và thủy sản từ Mercosur, đồng thời áp dụng ưu đãi hoặc hạn ngạch miễn thuế cho nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như càphê, thịt bò, thịt gia cầm, thịt lợn, ethanol và rượu vang.

Đổi lại, Mercosur sẽ có thời hạn tối đa 15 năm để từng bước dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng công nghiệp từ các đối tác EFTA.

Hiệp định chỉ có hiệu lực sau khi được cơ quan lập pháp của tất cả các nước thành viên phê chuẩn.

Tuần trước, Hạ viện Brazil cũng đã thông qua văn kiện này./.

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