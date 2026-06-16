8 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ném bom B-52 ở Mỹ

Giới chức quân sự cho biết một máy bay ném bom B-52 đã rơi và bốc cháy vào ngày 15/6, khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng ngay sau khi cất cánh tại một căn cứ của Không quân Mỹ ở sa mạc Mojave, miền Nam California.

Đoạn phim quay từ trên cao cho thấy hầu như không còn mảnh vụn nào của chiếc máy bay bị rơi vào khoảng 11h20 trong một nhiệm vụ bay thử nghiệm thường kỳ tại căn cứ nằm ở phía Bắc Los Angeles.

Khói đen bốc lên từ một dải sa mạc rộng lớn gần khu vực được cho là đường băng trên căn cứ, cùng với các phương tiện cứu hộ ở gần đó.

Đại tá James Hayes, Phó Chỉ huy tại Căn cứ Không quân Edwards, cho biết trong một cuộc họp báo: "Sau khi xem xét đoạn phim về vụ tai nạn, chúng tôi xác định không ai có thể sống sót."

Ông Hayes nói thêm: "Chúng tôi đã mất đi 8 công dân Mỹ tuyệt vời," và cho biết giới chức đang tiến hành thông báo cho gia đình các nạn nhân.

Theo ông, trên khoang máy bay có các quân nhân, nhân viên chính phủ và nhà thầu dân sự.

Ông Hayes cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn và có thể mất tới 6 tháng để hoàn tất cuộc điều tra, nhưng chia sẻ rằng chiếc B-52 đang hỗ trợ "chương trình hiện đại hóa radar."

Boeing B-52 Stratofortress là loại máy bay ném bom tầm xa được đưa vào biên chế từ năm 1955.

Vào năm 2025, một chiếc B-52 đã bay đến căn cứ Edwards với một hệ thống radar mới, được hiện đại hóa.

Trong một thông cáo báo chí năm 2025, Không quân Mỹ cho biết một nhóm thử nghiệm đã lên kế hoạch tiến hành các hoạt động thử nghiệm trên mặt đất và trên không đối với chiếc máy bay này trong suốt năm 2026 nhằm cung cấp thông tin cho quyết định sản xuất.

Hệ thống radar Mạng pha quét điện tử chủ động (AESA) hiện đại đã thay thế loại radar lỗi thời của máy bay để tăng cường hiệu quả.

Căn cứ Không quân Edwards là nơi tập trung phần lớn các hoạt động thử nghiệm và phát triển máy bay của Không quân Mỹ, nằm cách Los Angeles khoảng 161km về phía Bắc.

Không đoàn Thử nghiệm 412, đơn vị điều hành căn cứ này, cũng tiến hành thử nghiệm phát triển tất cả các máy bay, hệ thống vũ khí, phần mềm và thành phần của Không quân trước khi lực lượng này mua sắm cũng như trong suốt vòng đời của chúng.

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti nghi ngờ có một dạng trục trặc nào đó trong hệ thống điều khiển chuyến bay khi chứng kiến chiếc B-52 rơi quá nhanh ngay sau khi cất cánh mà không đạt được độ cao lớn hay bay xa.

Ông cho biết có khả năng các thiết bị điều khiển đã bị lắp đặt sai sau quá trình bảo trì, hoặc một sự cố động cơ nghiêm trọng, hay hỏng hóc ở một bộ phận thiết bị đang được thử nghiệm./.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ rơi tại California Chiếc máy bay gặp nạn là 1 trong số 76 máy bay B-52 còn lại trong biên chế của Không quân Mỹ, thuộc thành phần chủ chốt trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ. ​