Việt Nam và Brazil tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil ngày 17/6 đã tổ chức hội thảo "Việt Nam - Brazil 2026: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo," với sự tham gia của hơn 50 đại biểu trong đó có đại diện các cơ quan Chính phủ Brazil, nghị sỹ Quốc hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu khai mạc hội thảo tổ chức tại Brasília, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị nhấn mạnh biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng đang trở thành những thách thức toàn cầu cấp bách, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế.

Đại sứ khẳng định Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các chiến lược phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.



Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá Brazil là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về năng lượng tái tạo, đặc biệt trong lĩnh vực ethanol, biodiesel, sinh khối, điện gió và điện Mặt Trời; đồng thời cho rằng đây là những kinh nghiệm có giá trị đối với Việt Nam trong quá trình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6 vừa qua.

Đại sứ Bùi Văn Nghị đề xuất ưu tiên hợp tác với Brazil trong phát triển công nghệ năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học; thúc đẩy nông nghiệp xanh và bền vững; kết nối tài chính xanh và thị trường carbon; tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.



Các đại biểu tham dự Hội thảo “Việt Nam-Brazil 2026: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.” (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Trong khi đó, Tham tán Thương mại Việt Nam tại São Paulo Phạm Hồng Trang nhấn mạnh Việt Nam dự kiến cần huy động khoảng 135 tỷ USD đầu tư cho ngành điện đến năm 2030 và đang tìm kiếm các đối tác quốc tế có kinh nghiệm, công nghệ và năng lực tài chính để tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng.

Việt Nam sở hữu thị trường năng lượng đang tăng trưởng nhanh trong khi Brazil có thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển nhiên liệu sinh học, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước.



Về phía Brazil, Nghị sỹ Inácio Arruda - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới - giới thiệu thế mạnh về dầu khí nước sâu và công nghệ khai thác tiền muối của Brazil, cũng như thành tựu phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió, điện Mặt Trời và đặc biệt là nhiên liệu sinh học, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông khẳng định Việt Nam và Brazil có nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm hướng tới một tương lai xanh, bền vững và thịnh vượng cho cả hai nước.



Điều phối viên phụ trách các vấn đề quốc tế Bộ Mỏ và Năng lượng Brazil Camila Olsen chia sẻ kinh nghiệm của Brazil trong việc xây dựng chính sách chuyển đổi năng lượng công bằng.



Trong khi đó, Giám đốc tập đoàn Coop Ethanol Helberth Oliveira giới thiệu tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Brazil trong lĩnh vực ethanol và nhiên liệu sinh học, cũng như đề xuất nghiên cứu xây dựng các dự án thí điểm về sản xuất nhiên liệu sinh học từ khoai lang.



Hội thảo góp phần triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Brazil, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước trao đổi kinh nghiệm, kết nối đối tác và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo./.

Thúc đẩy cơ hội đầu tư trong lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo tại Việt Nam Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị doanh nghiệp thành viên GWEC chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng và hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

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