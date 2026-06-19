Mỹ vận hành siêu dự án năng lượng sạch lớn nhất lịch sử trị giá 11 tỷ USD

Dự án cơ sở hạ tầng năng lượng sạch lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ mang tên SunZia, bao gồm một trang trại điện gió và hệ thống truyền tải điện trị giá 11 tỷ USD tại bang New Mexico, đã chính thức đi vào hoạt động sau gần 20 năm chờ cấp phép và thi công.

Theo thông báo ngày 18/6 của chủ đầu tư Pattern Energy Group, siêu dự án SunZia có công suất phát điện lên tới 3.650 MW cùng tuyến đường dây truyền tải dài 550 dặm (885 km).

Tuyến đường dây này có nhiệm vụ đưa điện năng từ miền Trung bang New Mexico tới khu vực Nam - Trung bang Arizona. Dự án sau đó sẽ tiếp tục phân phối khoảng 2/3 sản lượng điện về phía Tây để phục vụ người tiêu dùng tại bang California.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết quy mô của SunZia lớn gấp 3 lần so với hai trang trại điện gió lớn tiếp theo của nước này. Nguồn năng lượng từ dự án đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hàng năm cho khoảng 1 triệu hộ gia đình.

Đáng chú ý, Pattern Energy đã hoàn thành công trình này trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chủ trương làm chậm lại tiến độ cấp phép cho các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, nhằm ưu tiên phát triển nhiên liệu hóa thạch.

Giám đốc điều hành Pattern Energy, ông Hunter Armistead, khẳng định việc đưa SunZia vào vận hành là một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với ngành điện lực nước nhà.

Nhu cầu tiêu thụ điện tại Mỹ hiện đang tăng vọt, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ cho cả nguồn phát mới và hệ thống lưới điện. Ông Armistead nhấn mạnh thành công của SunZia chứng minh rằng nước Mỹ vẫn hoàn toàn có thể xây dựng những hệ thống cơ sở hạ tầng trọng điểm mà quốc gia đang khẩn thiết cần đến.

Thực tế, chủ đầu tư đã khởi động quá trình phát triển SunZia từ năm 2008. Tuy nhiên, dự án phải vấp phải nhiều năm đình trệ do các rào cản về thủ tục trước khi Pattern Energy có thể chính thức khởi công xây dựng vào năm 2023.

Đánh giá về hành trình đầy trắc trở này, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện bang New Mexico, ông Martin Heinrich, coi SunZia là minh chứng rõ nét cho thấy Mỹ cần khẩn trương cải cách quy trình cấp phép ở cấp liên bang. Động thái này nhằm đáp ứng kịp thời cơn khát năng lượng của các ngành công nghiệp, đặc biệt là khối sản xuất tiên tiến và công nghệ.

Thượng nghị sỹ Heinrich chia sẻ đối với các thủ tục này, chúng ta lẽ ra chỉ mất từ 5 đến 6 năm để giải quyết, chứ không phải kéo dài tới 17 năm./.

Trung Quốc ban hành chính sách thúc đẩy tiêu thụ năng lượng sạch tại chỗ Mô hình “nhiều hộ dùng” điện xanh trực tiếp cho phép nguồn điện từ gió, Mặt Trời, sinh khối… cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp, khu công nghiệp hoặc khu vực không phát thải carbon (zero-carbon).

​

​