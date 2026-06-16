Gần 60 trang web lậu bị "thổi còi" liên quan đến giải đấu World Cup 2026

Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico (IMPI) ngày 15/6 cho biết cơ quan này đã chặn 57 địa chỉ Internet có ý định phát sóng trái phép trận khai mạc World Cup 2026, đồng thời đẩy mạnh các chiến dịch kiểm tra, xử lý hoạt động buôn bán hàng giả liên quan đến giải đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu họp báo cùng ngày, Giám đốc Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico, ông Vidal Llerenas cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), các thương hiệu và đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình để kịp thời gỡ bỏ các trang web và ứng dụng phát sóng trái phép theo thời gian thực.

Ông Llerenas nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa được triển khai nhằm vô hiệu hóa những trang mạng quảng bá việc phát sóng trận đấu bất hợp pháp trước khi trận đấu diễn ra, qua đó hạn chế tối đa tình trạng vi phạm bản quyền. Giám đốc Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico cho rằng đây có thể trở thành mô hình hiệu quả trong cuộc chiến chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong trận đấu khai mạc của đội tuyển Mexico, Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico đã triển khai 15 đội kiểm tra xung quanh sân vận động Estadio Azteca nhằm ngăn chặn việc buôn bán hàng hóa không được cấp phép, chủ yếu là áo đấu giả, cùng các mặt hàng lưu niệm như bản sao cúp vô địch và nhiều sản phẩm liên quan đến World Cup. Chiến dịch này đã giúp kiểm soát hiệu quả tình trạng bán hàng giả quanh khu vực sân vận động, vốn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico và Liên đoàn Bóng đá Thế giới trong thời gian diễn ra giải đấu.

Ngoài khu vực sân vận động, Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico đã thực hiện ít nhất 4 đợt kiểm tra tại các địa điểm khác và sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sang các thành phố đăng cai khác của Mexico, trong đó có Guadalajara. Cơ quan này cũng tiến hành kiểm tra các khu vực bị nghi ngờ kinh doanh áo đấu và sản phẩm lưu niệm không có bản quyền.

Theo thống kê của Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico, áo đấu chiếm khoảng 80% số hàng hóa vi phạm bị phát hiện do đây là mặt hàng được người hâm mộ săn tìm nhiều nhất trong thời gian diễn ra World Cup.

Liên quan đến việc phát sóng các trận đấu tại nhà hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh, ông Llerenas khẳng định các cuộc kiểm tra chỉ được tiến hành khi có yêu cầu từ các bên liên quan và không dẫn tới việc đóng cửa cơ sở. Đến nay, Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico đã kiểm tra khoảng 50 địa điểm để xác minh tình trạng phát sóng các trận đấu và lập hồ sơ theo dõi.

Người đứng đầu Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng các quán ăn bình dân, quán taco hoặc cơ sở kinh doanh nhỏ có thể bị phạt hàng chục triệu peso vì chiếu các trận đấu World Cup. Ông nhấn mạnh mức phạt hơn 20 triệu peso (hơn 1 triệu USD) được đề cập trên mạng là mức tối đa áp dụng cho các hành vi vi phạm thương mại nghiêm trọng khác, không phải đối với việc phát sóng các trận đấu tại các cơ sở nhỏ.

Ông Llerenas đồng thời phủ nhận thông tin Liên đoàn Bóng đá Thế giới kiện khu vực Tepito-khu chợ nổi tiếng về hàng hóa giá rẻ và hàng sao chép tại thủ đô Mexico. Tuy nhiên, ông xác nhận cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tại khu vực này do nghi ngờ có hoạt động buôn bán áo đấu giả.

Theo lãnh đạo Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico, cuộc chiến chống hàng giả cần đi đôi với việc tạo điều kiện để các nhà sản xuất và doanh nghiệp phát triển những thương hiệu hợp pháp lấy cảm hứng từ bóng đá mà không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang thể thao mang bản sắc Mexico trong tương lai./.

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