World Cup 2026: 13 liên đoàn bóng đá cùng gửi thông điệp cứng rắn

Cuộc tranh luận về thể thức World Cup mở rộng tiếp tục nóng lên khi Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Maroc (FRMF) cùng 12 liên đoàn bóng đá quốc gia khác đồng loạt lên tiếng phản đối những phát biểu được cho là của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Čeferin liên quan đến chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Phản ứng này xuất phát từ những thông tin cho rằng người đứng đầu UEFA đã nhận xét một số trận đấu tại World Cup 2026 theo thể thức 48 đội là “không hấp dẫn” hoặc “thiếu ý nghĩa."

Trong tuyên bố chung được công bố ngày 15/6, các liên đoàn khẳng định họ thất vọng trước những nhận định như vậy, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi trận đấu tại World Cup đều mang giá trị riêng.

Tuyên bố nêu rõ: “Đối với chúng tôi, không có trận đấu nào tại World Cup là không có ý nghĩa.”

Các liên đoàn cho rằng phía sau mỗi tấm vé dự World Cup là nhiều năm đầu tư, chuẩn bị và nỗ lực không ngừng của cầu thủ, ban huấn luyện, các câu lạc bộ, nhà quản lý bóng đá và người hâm mộ.

Tuyên bố đặc biệt nhắc tới những đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh như Cape Verde, Curaçao và Uzbekistan. Bên cạnh đó, Cộng hòa Dân chủ Congo và Haiti cũng được đề cập như những đội tuyển trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng.

Theo các liên đoàn ký tên trong tuyên bố, việc xem nhẹ các đội tuyển mới nổi hoặc đánh giá thấp những trận đấu của họ là thiếu công bằng.

Họ cho rằng thành công của những nền bóng đá này không đến từ may mắn mà là kết quả của cả một quá trình phát triển lâu dài. Các liên đoàn cũng nhấn mạnh rằng bóng đá thế giới không chỉ thuộc về một nhóm nhỏ các cường quốc truyền thống.

Tuyên bố nêu rõ: “Bóng đá thuộc về tất cả mọi người. Sức hấp dẫn của World Cup nằm ở việc giải đấu quy tụ những đội tuyển mang bản sắc, lịch sử và văn hóa bóng đá khác nhau.”

Nhóm liên đoàn khẳng định mọi đội tuyển góp mặt tại World Cup đều giành quyền tham dự bằng năng lực chuyên môn thông qua vòng loại và xứng đáng nhận được sự tôn trọng như nhau.

Ngoài Maroc, các liên đoàn tham gia ký tên gồm Algeria, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Ghana, Côte d'Ivoire, Nam Phi, Cape Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, Curaçao, Haiti và Uzbekistan.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng từ 32 đội ở giai đoạn 1998-2022.

Theo thể thức mới, giải đấu gồm 12 bảng với tổng cộng 104 trận đấu, tăng đáng kể so với 64 trận tại World Cup 2022 ở Qatar. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy vẫn còn những điểm chưa rõ ràng xung quanh phát biểu gây tranh cãi nói trên.

Một số nguồn tin thân cận với UEFA cho biết ông Aleksander Čeferin gần đây không đưa ra nhận xét nào mô tả các trận đấu World Cup là “không hấp dẫn,” đồng thời UEFA cũng chưa xác định được nguồn gốc chính xác của những thông tin đang lan truyền.

Trước đó, Chủ tịch UEFA từng phản đối đề xuất nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64 đội và gọi đây là “một ý tưởng không hay.” Tuy nhiên, phát biểu này không đề cập đến chất lượng các trận đấu tại World Cup 2026.

Vụ việc cho thấy cuộc tranh luận về việc mở rộng các giải đấu lớn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi một số ý kiến lo ngại việc tăng số đội có thể làm giảm chất lượng chuyên môn, nhiều liên đoàn bóng đá cho rằng đây là cơ hội để các nền bóng đá mới phát triển, đồng thời giúp World Cup phản ánh đúng tính toàn cầu của môn “thể thao Vua”./.

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