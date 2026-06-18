Trực tiếp World Cup 2026 Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-0: João Neves mở tỷ số

Joao Neves đánh đầu hiểm hóc để giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước CHDC Congo 1-0 ở ngay phút thứ 6 của trận ra quân bảng K World Cup 2026.
32': Mbemba nhận thẻ vào sau tình huống va chạm với cầu thủ Neto bên phía Bồ Đào Nha.
23': Bồ Đào Nha đang đang chủ động cầm chắc bóng trong những phút vừa qua để chờ cơ hội tung ra pha bóng bất ngờ về phía khung thành của CHDC Congo.
18': Bồ Đào Nha tạo ra sóng gió về phía khung thành của CHDC Congo song Mendes rồi đến Bruno đều không tận dụng thành công cơ hội ghi bàn cho đội nhà.
14': Bakambu tung ra cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập chân hàng thủ Bồ Đào Nha đi hết đường biên ngang.
13': Bernardo Silva nhận thẻ vàng sau tình huống vào bóng nguy hiểm với cầu thủ của CHDC Congo.
11': Wissa tự tin đi bóng trước hàng thủ Bồ Đào Nha rồi tung ra cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành.
10': Sau khi nhận bàn thua, CHDC Congo đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.
6': Joao Neves đánh đầu hiểm hóc sau pha kiến tạo của Neto để ghi bàn giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước CHDC Congo 1-0.
3': Bồ Đào Nha chủ động đẩy cao đội hình để tạo thế trận áp đảo trước CHDC Congo, với hy vọng sớm có bàn thắng.
1': Trận đấu Bồ Đào Nha-CHDC Congo bắt đầu!
Đội hình ra sân
Bồ Đào Nha (4-2-3-1): D.Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Silva, Bruno Fernandes, Neto - Ronaldo.
CHDC Congo (5-3-2): Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - Moutoussamy, Mukau, Kayembe - Bakambu, Wissa.