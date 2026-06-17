Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 18/6: Ronaldo, Kane nhập cuộc

Sau Lionel Messi, hai cái tên nhận được sự quan tâm tiếp theo sẽ là Cristiano Ronaldo và Harry Kane khi tuyển Bồ Đào Nha và Anh chính thức nhập cuộc World Cup 2026.

Vào lúc 0g sáng 18/6 (theo giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình tại giải đấu bằng trận gặp CHDC Congo trong khuôn khổ bảng K.

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Roberto Martínez trao cơ hội ra sân ngay từ đầu, bất chấp việc anh đang không có được phong độ tốt nhất.

Đáng chú ý, nếu thi đấu trận này, Ronaldo sẽ cùng có được kỷ lục 6 lần ra sân tại sân chơi World Cup như Lionel Messi - cầu thủ đã tỏa sáng trong ngày ra quân với cú hat-trick bàn thắng.

3 tiếng sau đó, đội tuyển Anh sẽ sẽ có trận ra quân tại World Cup 2026 khi có cuộc chạm trán Croatia trong khuôn khổ bảng L.

Harry Kane chắc chắn sẽ lĩnh xướng hàng công với kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp Tam sư vượt qua đối thủ khó chơi Croatia.

Vào lúc 6g sáng 18/6, Ghana và Panama sẽ đối đầu nhau trong trận đấu còn lại của bảng L.

Lượt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại bằng trận đấu giữa tân binh Uzbekistan và Colombia - trận đấu thuộc bảng K.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 18/6 00g00 Bồ Đào Nha-CHDC Congo (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo) 03g00 Anh-Croatia (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo) 06g00 Ghana-Panama (VTV3, VTV6, VTVgo) 09g00 Jordan-Colombia (VTV3, VTV6, VTVgo)