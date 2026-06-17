World Cup 2026: Messi, Mbappe và Haaland khiến cuộc đua Vua phá lưới căng thẳng

Ngoài cuộc đua ngôi vương World Cup 2026, cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới đang trở nên vô cùng căng thẳng dù lượt ra quân vòng bảng chưa khép lại.

Lionel Messi, Kilyan Mbappe, Erling Haaland và Kai Havertz là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu này.

Messi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 khi lập hat-trick vào lưới Algeria để mang chiến thắng 3-0 về cho nhà đương kim vô địch Argentina.

Màn trình diễn của "La Pulga" càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó đến trong ngày anh cán mốc 200 trận cho Argentina và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ra sân ở cả 6 kỳ World Cup.

Messi hiện cũng đã có được 16 bàn thắng để san bằng kỷ lục của Miroslav Klose trong danh sách chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Siêu sao 39 tuổi có cơ hội rất lớn để nâng cao thành tích của mình ngay ở vòng bảng khi hai đối thủ còn lại ở bảng J chỉ là Jordan và Áo.

﻿ ﻿ Erling Haaland, Kylian Mbappe và Kai Havertz đang cùng có được 2 bàn thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xếp ngay sau Lionel Messi, danh sách cạnh tranh Vua phá lưới có đến 6 cầu thủ đã ghi được 2 bàn gồm Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kai Havertz, Elijah Just và Folarin Balogun.

Trong số này, ba cầu thủ Kylian Mbappe, Erling Haaland và Kai Havertz chính là những đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Messi.

Kylian Mbappé tỏa sáng với cú đúp giúp Pháp thắng Senegal 3-1, trong khi Erling Haaland ghi cả hai bàn để góp công lớn trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Ira.

Kai Havertz chính là cái tên được nhắc đến nhiều khi anh hai lần điền tên lên bảng điện tử trong trận thắng 7-0 của Đức trước Curacao.

Ngoài những cái tên kể trên, danh sách cạnh tranh Vua phá lưới còn có 19 cầu thủ khác đã ghi được 1 bàn.

Tất nhiên, cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới sẽ không thể bỏ sót Harry Kane, cầu thủ sẽ chính thức bước vào giải đấu cùng đội tuyển Anh vào ngày mai (18/6, theo giờ Việt Nam).

Mùa giải vừa qua, Kane ghi 36 bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga 2025-26, nhiều nhất trong số các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, đồng thời ghi thêm 14 bàn tại Champions League./.

Lionel Messi san bằng số bàn thắng của Klose trong ngày lập kỷ lục World Cup Lionel Messi đã san bằng kỷ lục ghi bàn với huyền thoại Miroslav Klose sau khi lập cú hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.