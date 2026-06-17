Thắng đậm Iraq, Na Uy vượt mặt Pháp tại bảng I World Cup 2026

Na Uy đã khởi đầu hoàn hảo tại vòng chung kết World Cup 2026 bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Iraq tại bảng I.

Erling Haaland có ngày thi đấu thăng hoa để góp công lớn mang ba điểm về cho đội bóng đến từ Bắc Âu.

Chân sút thuộc biên chế của Manchester City chính là người phá vỡ thế cân bằng trên sân Gillette với pha lập công mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở phút 29.

Iraq sau đó đáp trả bằng bàn gỡ 1-1 của Aymen Hussein 10 phút sau. Tuy nhiên, niềm vui của Iraq chỉ diễn ra đúng 4 phút trước khi Erling Haaland hoàn tất cú đúp để giúp Na Uy dẫn 2-1 ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Iraq chủ động chơi dâng cao tìm kiếm bàn thắng nhưng không mang lại kết quả.

Trái lại, Na Uy đã tận dụng tốt cơ hội để có bàn thắng thứ 3 do công Leo Østigård ở phút 76, chỉ 3 phút sau khi cầu thủ này được tung vào sân.

Khi thời gian bước sang phút 90+6, Na Uy còn có thêm bàn thắng sau pha phản lưới của Aymen Hussein để giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Kết quả này giúp Na Uy vượt qua Pháp để dẫn đầu bảng I sau lượt trận ra quân World Cup 2026. Na Uy cùng có 3 điểm như Pháp nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Trước đó, Pháp đã vượt qua Senegal 3-1 nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe (cú đúp) và Bradley Barcola.

Ở lượt trận tiếp theo, Pháp sẽ đối đầu Iraq, trong khi Na Uy chạm trán Senegal. Pháp và Na Uy sẽ sớm đi tiếp nếu cùng giành chiến thắng./.

Mbappe lập cú đúp giúp Pháp thắng trận ra quân World Cup 2026 Với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe không chỉ giúp Pháp thắng trận ra quân World Cup 2026 mà còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội tuyển quốc gia.