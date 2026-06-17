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Mbappe lập cú đúp giúp Pháp thắng trận ra quân World Cup 2026

Với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe không chỉ giúp Pháp thắng trận ra quân World Cup 2026 mà còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội tuyển quốc gia.

Mbappe lập cú đúp giúp Pháp thắng trận ra quân World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Mbappe lập cú đúp giúp Pháp thắng trận ra quân World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Pháp đã giành được 3 điểm trọn vẹn ở ngày ra quân khi có chiến thắng 3-1 trước Senegal ở bảng I World Cup 2026.

Tiền đạo Kylian Mbappe tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng để sắm vai người hùng trong chiến thắng đầu tay của "Gà trống Gaulois."

Tại sân MetLife, Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Senegal khi có trong đội hình nhiều ngôi sao như Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue...

Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Deschamps dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo nên pha bóng nguy hiểm nào về phía Senegal.

Sang hiệp 2, Pháp chủ động đẩy cao nhịp độ tấn công để tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Michael Olise và Mbappe lần lượt có những cơ hội đối mặt nhưng đều không thể đánh bại thủ thành Mendy.

Tuy nhiên, sau những nỗ lực bất thành, đội bóng á quân thế giới cuối cùng cũng được ăn mừng. Phút 66, từ đường chuyền của Olise, Mbappe băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Mendy, mở tỷ số cho đội tuyển Pháp.

Đến phút 82, niềm vui của Pháp được nhân đôi khi Bradley Barcola cú bấm bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn Senegal, nâng tỷ số lên 2-0 chỉ hai phút sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Phải nhận 2 bàn thua, Senegal vẫn không chấp nhận từ bỏ và những nỗ lực của họ đã mang về bàn thắng rút ngắn 1-2 ở phút 90+5 của Ibrahim Mbaye.

Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, Mbappe hoàn tất ngày thi đấu ấn tượng bằng một cú sút xa đẳng cấp, hoàn tất cú đúp để giúp Pháp thắng chung cuộc 3-1.

Với bàn thắng này, Mbappe đã nâng tổng số bàn thắng của mình cho Pháp lên con số 58, chính thức vượt qua huyền thoại Olivier Giroud để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia.

Mbappe cũng có tổng cộng 14 bàn thắng tại World Cup, chỉ còn kém kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup mà huyền thoại người Đức Miroslav Klose đang nắm giữ đúng 2 pha lập công./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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