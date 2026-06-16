Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 17/6: Argentina, Pháp chính thức nhập cuộc

World Cup 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với nhiều trận cầu hấp dẫn diễn ra vào sáng 17/6. Đương kim vô địch Argentina và á quân Pháp chính thức nhập cuộc chơi.

Vào lúc 2g sáng 17/6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp sẽ bắt đầu hành trình bằng màn chạm trán Senegal tại bảng I trên sân vận động MetLife.

Với dàn ngôi sao trong đội hình, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân.

3 tiếng sau đó, vào lúc 5g sáng, đội tuyển Iraq sẽ có màn tái xuất ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 40 năm.

Tuy nhiên, Iraq sẽ phải đối mặt thách thức không dễ dàng khi đối thủ của họ ở trận ra quân bảng I chính là Na Uy.

Na Uy bước vào World Cup 2026 với phong độ ấn tượng. Họ là một trong hai đội tuyển châu Âu toàn thắng ở vòng loại khu vực UEFA, cùng với đội tuyển Anh.

Na Uy hiện đang sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, với ngôi sao hàng đầu là Erling Haaland.

Erling Haaland đã ghi được tổng cộng 16 bàn thắng tại vòng loại, nhiều gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác ở khu vực châu Âu. Chân sút này chắc chắn sẽ mang đến nhiều nguy hiểm cho hàng thủ Iraq ở trận đấu ngày mai.

Haaland chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Iraq gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Còn vào lúc 8g sáng, nhà đương kim vô địch Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với Algeria tại bảng J.

Trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ này sẽ diễn ra trên sân Arrowhead (Kansas City).

Trên hành trình hướng đến World Cup 2026, Argentina đang có phong độ vô cùng ấn tượng - thắng 7 trận gần nhất (có 6 trận không thủng lưới) - ghi 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Trong đội hình của Argentina, Lionel Messi chính tâm điểm khi có lần thứ 6 trong sự nghiệp góp mặt tại World Cup. Anh sẽ chính thức cán mốc 200 trận đấu trong màu áo đội tuyển Argentina khi đối đầu Algeria.

Bên cạnh Messi, những cái tên như Julian Alvarez, Alexis Mac Allister hay Enzo Fernandez cũng đã trưởng thành và luôn sẵn sàng "chia lửa" cùng thủ lĩnh năm nay đã 39 tuổi.

Với đội hình chất lượng cùng phong độ ấn tượng, Argentina được dự đoán sẽ không quá khó khăn để khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026.

Tất nhiên, Argentina không vì thế mà được phép chủ quan. Algeria không được đánh giá cao như Argentina nhưng họ đang rất hưng phấn với chuỗi thành tích ấn tượng - chỉ thua 1 trong 20 trận gần nhất.

Đội bóng này đang được huấn luyện viên Vladimir Petkovic xây dựng thành một tập thể đoàn kết, chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội phản công.

Hàng loạt kỷ lục xác lập ở trận Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha Thủ thành Vozinha và đội tuyển Verde đã đi vào lịch sử World Cup sau khi khiến Tây Ban Nha "bất lực" trong trận đầu tiên họ xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngày thi đấu 17/6 sẽ khép lại bằng màn so tài giữa tân binh Jordan và Áo trên sân Levi's (Santa Clara) vào lúc 11g.

Jordan được kỳ vọng sẽ thi đấu ấn tượng để làm nên kỳ tích trong lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Jordan sẽ không dễ dàng khi Áo đang có phong độ tốt - thắng 3 trận gần nhất.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 17/6 02g00 Pháp-Senegal (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo) 05g00 Iraq-Na Uy (VTV3, VTV6, VTVgo) 08g00 Argentina-Algeria (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo) 11g00 Áo-Jordan (VTV3, VTV6, VTVgo)