Hàng loạt kỷ lục xác lập ở trận Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha

Cape Verde không chỉ tạo nên "cơn địa chấn" khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân bảng H mà còn để lại dấu ấn đáng nhớ ngay trong lần đầu tham dự World Cup.

Trong cuộc chạm trán tại sân Mercedes-Benz (Atlanta), Cape Verde phải chịu sức ép rất lớn đến từ dàn siêu sao của Tây Ban Nha khi nhận đến 21 pha dứt điểm và để cho đối thủ kiểm soát bóng lên đến 74% trong cả trận.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Brito vẫn vững vàng trước "sóng gió," trong đó thủ thành Vozinha (có tên đầy đủ là Josimar José Évora Dias) chính là ngôi sao sáng nhất với 7 pha cứu thua.

Vozinha xuất sắc giúp Cape Verde giành được điểm số quý giá trước đội bóng số 2 thế giới, đồng thời đi vào lịch sử với lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup khi 40 tuổi 12 ngày,

Với cột mốc này, Vozinha chính thức vượt qua kỷ lục cũ do Atiba Hutchinson của Canada nắm giữ. Hutchinson ra mắt trong trận gặp Bỉ khi 39 tuổi 288 ngày tại World Cup 2022.

Theo thống kê của Opta, màn trình diễn xuất thần trước Tây Ban Nha còn đưa Vozinha đi vào lịch sử với tư cách thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong trận ra mắt World Cup.

Thủ thành Vozinha thi đấu xuất sắc trước hàng công Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với những gì đã thể hiện, Vozinha chắc chắn sẽ là điểm tựa để Cape Verde tự tin hơn trên hành trình tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Cùng với thủ thành Vozinha, các đồng đội của anh cũng đã có ngày thi đấu ấn tượng để ngăn các ngôi sao của Tây Ban Nha tỏa sáng.

Trong trận đấu chênh lệch về đẳng cấp và giá trị, Cape Verde còn phá kỷ lục đội phạm lỗi ít nhất trong một trận đấu ở World Cup.

Ở trận đấu vừa qua, Cape Verde chỉ phạm đúng 1 lỗi sau tình huống Lopes Cabral với pha vung tay vào mặt Marcos Llorente ở phút 15.

Theo Opta, Cape Verde là đội phạm lỗi ít nhất trong một trận World Cup kể từ năm 1966, thời điểm bắt đầu ghi nhận kỷ lục.

Trái với kỷ lục ấn tượng của Cape Verde, tiền đạo Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha lại phải trải qua ngày thi đấu đáng quên tại World Cup 2026.

Theo dữ liệu từ Opta, Mikel Oyarzabal đi vào lịch sử World Cup theo cách không ai mong muốn. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 thi đấu trọn 30 phút đầu tiên của một trận đấu World Cup mà không chạm bóng dù chỉ một lần.

Oyarzabal "mất tích" hoàn toàn dù Tây Ban Nha kiểm soát bóng lên đến 70% trong quãng thời gian đó. Đây chắc chắn sẽ là kỷ lục khó có thể bị phá vỡ ở cấp độ cao nhất của bóng đá thế giới./.

Tân binh Cape Verde tạo nên địa chấn trước Tây Ban Nha ở World Cup 2026 Cape Verde đã tạo nên địa chấn ngay trận ra quân World Cup 2026 khi xuất sắc khiến Tây Ban Nha hùng mạnh chia điểm với tỷ số 0-0.

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