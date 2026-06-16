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Kết quả World Cup 2026: Iran-New Zealand chia điểm sau màn rượt đuổi hấp dẫn

Iran và New Zealand bất phân thắng bại ở ngày ra quân bảng G World Cup 2026 khi cầm hòa nhau 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân vận động SoFi.

Huy Khánh
Ramin Rezaeian (số 23) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ramin Rezaeian (số 23) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trận đấu giữa Iran và New Zealand ở lượt trận ra quân bảng G World Cup 2026 đã khép lại với kết quả hòa 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Trên sân vận động SoFI, New Zealand là đội có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở ngay phút thứ 7 do công Elijah Just.

Bàn thắng sớm của Just khiến cho trận đấu diễn ra hấp dẫn khi mà Iran buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Đại diện bóng đá châu Á liên tiếp gây sức ép và những nỗ lực của họ đã mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Ramin Rezaeian ở phút 32.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ cao với nhiều tình huống "ăn miếng, trả miếng" được cả hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau.

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Elijah Just (phải) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phút 54, Elijah Just tiếp tục tỏa sáng khi có pha phối hợp ăn ý với Wood rồi dứt điểm chính xác ở cự ly gần, hoàn tất lập cú đúp để giúp New Zealand dẫn 2-1.

Tuy nhiên, niềm vui của New Zealand cũng chỉ kéo dài đúng 10 phút trước khi Ramin Rezaeian kiến tạo cho Mohammad Mohebbi đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 2-2.

Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều thi đấu nỗ lực nhưng tiếc rằng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Trước đó, ở trận mở màn bảng G, đội tuyển Bỉ đã phải rất nhọc nhằn mới giành được trận hòa 1-1 trước Ai Cập.

Với kết quả này, sau lượt ra quân, cả 4 đội đều đang cùng có được 1 điểm và có hiệu số bằng nhau. Iran và New Zealand đang tạm xếp trên Bỉ và Ai Cập do ghi nhiều bàn thắng hơn./.

(Vietnam+)
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