Tân binh Cape Verde tạo nên địa chấn trước Tây Ban Nha ở World Cup 2026

Cape Verde đã tạo nên địa chấn ngay trận ra quân World Cup 2026 khi xuất sắc khiến Tây Ban Nha hùng mạnh chia điểm với tỷ số 0-0.

Đây là kết quả mà ít người nghĩ đến trước khi trận đấu giữa tân binh Cape Verde và đội bóng số 2 thế giới Tây Ban Nha diễn ra.

Tuy nhiên, điều khó tin đó đã xảy ra khi mà đại diện châu Phi có ngày thi đấu vô cùng kiên cường trước "Bò tót" trong lần đầu góp mặt ở sân chơi World Cup.

Tại Mercedes-Benz (Atlanta), Cape Verde phải chịu sức ép rất lớn đến từ dàn siêu sao của Tây Ban Nha khi nhận đến 21 pha dứt điểm và để cho đối thủ kiểm soát bóng lên đến 74% trong cả trận.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Brito vẫn vững vàng trước "sóng gió," trong đó thủ thành Josimar Diaz Vozinha chính là ngôi sao sáng nhất.

Thủ môn năm nay đã 40 tuổi này đã thi đấu xuất sắc để ngăn cản Oyarzabal, Ferran Torres rồi đến Aymeric Laporte ghi bàn trong hiệp 1.

Sang hiệp, anh tiếp tục sắm vai thủ lĩnh hàng thủ với những pha cứu thua để cùng đồng đội bảo vệ thành công mành lưới và khiến Tây Ban Nha phải rời sân với kết quả hòa 0-0.

Trận hòa lịch sử này giúp Cape Verde có được điểm số lịch sử trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Thành tích này càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó đến từ việc cầm hòa nhà đương kim vô địch châu Âu.

Với những gì đã thể hiện, Cape Verde chắc chắn sẽ có thêm tự tin để viết tiếp kỳ tích của mình ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cần phải trở lại là chính mình nếu như không muốn nuối tiếc ở giải đấu mà họ được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng H, Cape Verde sẽ chạm trán Uruguay trong khi Tây Ban Nha đối đầu Saudi Arabia./.

Đội hình ra sân

Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Pedri, F. Torres, M. Oyarzabal, A. Baena.

Cape Verde: Vozinha, Moreira, Costa, Pico, Joao Paulo, Yannick Semedo, Kevin Pina, R. Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, D. Livramento Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 1': Trận đấu Tây Ban Nha- Cape Verde bắt đầu! Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 4': Cầu thủ Tây Ban Nha chủ động chơi dâng cao để nắm thế trận trước Cape Verde. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 8': Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng lên đến 79%, nhưng vẫn chưa tạo ra tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Cape Verde. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 15': 1/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Cape Verde khi các cầu thủ Tây Ban Nha chơi cao để gây sức ép. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 28': Tốc độ của trận đấu đang được đẩy cao hơn sau quãng thời gian hai đội nghỉ để "tiếp nước." Tây Ban Nha rõ ràng đang là đội phải chịu áp lực hơn khi gần 2/3 thời gian hiệp 1 trội qua mà chưa thể có bàn thắng vào lưới Cape Verde. Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhưng lại đang gặp khó trước Cape Verde. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 37': Tây Ban Nha tạo ra được pha bóng đáng chú ý nhất kể từ đầu trận và khiến thủ môn Cape Verde phải trổ tài. Tuy nhiên, Cucurella đã rơi vào thế việt vị trong tình huống này. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 39': Ferran Torres dứt điểm cận thành sau pha kiến tạo của Cucurella nhưng lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Ngay sau đó, Oyarzabal dứt điểm bằng đầu nhưng thủ thành Josimar Diaz Vozinha đã xuất sắc cản phá. Thủ thành Josimar Diaz Vozinha thi đấu xuất sắc. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 45': Ferran Torres tiếp tục được trao cơ hội nhưng cú sút cuối cùng của anh vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành của Cape Verde. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 45': Hiệp 1 của trận đấu có thêm 4 phút bù giờ! Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 45'+2: Thủ thành Josimar Diaz Vozinha tiếp tục thi đấu xuất sắc để ngăn cản Tây Ban Nha có bàn sau pha đánh đầu của Aymeric Laporte. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 45'+4: Hiệp 1 trận đấu Tây Ban Nha-Cape Verde khép lại với kết quả hòa 0-0. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 46': Hiệp 2 bắt đầu! Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 50': Cape Verde vẫn đang chủ động chơi phòng ngự số đông để ngăn chặn các pha bóng tấn công của dàn sao bên phía Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 53': Oyarzabal dứt điểm thẳng về phía khung thành của Cape Verde nhưng tiếc rằng bóng vẫn chưa đi trúng đích. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 56': Fabián Ruiz đánh đầu cận thành nhưng bóng vẫn tìm đến đúng vị trí của thủ thành bên phía Cape Verde. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 61': Cape Verde có đến 3 sự thay đổi người. Semedo, Deroy Duarte và Costa là những người được trao cơ hội bước ra sân chơi World Cup. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 65': Tây Ban Nha vẫn đang gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ chơi kỷ luật của Cape Verde. Tây Ban Nha phải thực hiện sút xa để giải tỏa áp lực. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 71': Tây Ban Nha cuối cùng cũng có sự điều chỉnh nhân sự. Lamine Yamal và Merio được tung vào sân để thay cho Gavi và Ruiz với hy vọng giúp đội nhà phá vỡ bế tắc. Lamine Yamal vào sân và mang theo hy vọng cho Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 75': Sau khi Yamal được tung vào sân, Tây Ban Nha đang gia tăng sức ép lớn hơn về phía khung thành của Cape Verde. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 80': Các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn đang gặp phải vô vàn khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Cape Verde. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 81': Dani Olmo được tung vào sân thay cho Ferran Torres. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 87': Rodri rời sân nhường chỗ cho Nico Williams. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 88': Olmo có pha kiến tạo ngon ăn nhưng cú sút của Oyarzabal lại bị ngăn cản bởi hậu vệ Cape Verde. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 90': Hiệp 2 của trận đấu có thêm 5 phút bù giờ. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 90'+1: Cape Verde tạo ra được pha bóng nguy hiểm nhưng tiếc rằng không thể có được bàn thắng. Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 Hết giờ! Cape Verde đã tạo nên địa chấn khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận đấu đầu tiên của họ trong lịch sử World Cup. (Ảnh: AFP/TTXVN)

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