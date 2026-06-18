World Cup 2026: Truyền thông Bồ Đào Nha đặt dấu hỏi về vai trò của Ronaldo

Trận hòa 1-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở ngày ra quân World Cup 2026 không chỉ khiến đội tuyển Bồ Đào Nha đánh rơi lợi thế tại bảng K mà còn làm dấy lên những tranh luận gay gắt về vai trò của đội trưởng Cristiano Ronaldo trong đội hình của huấn luyện viên Roberto Martinez.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, màn trình diễn thiếu thuyết phục của hàng công đã phơi bày nhiều vấn đề trong lối chơi của đội tuyển, trong đó tâm điểm là sự phụ thuộc kéo dài vào Ronaldo, người vừa trải qua trận đấu thứ 5 liên tiếp không ghi bàn tại các kỳ World Cup.

Bình luận trên kênh CNN Bồ Đào Nha, nhà báo Sofia Oliveira cho rằng Ronaldo không còn nên được xem là lựa chọn mặc định trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận đội tuyển Bồ Đào Nha hiện chưa thực sự sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao hoàn toàn khi thiếu vắng chân sút kỳ cựu này.

Theo bà Sofia Oliveira, một trong những hạn chế lớn nhất của Ronaldo ở thời điểm hiện tại là khả năng tham gia pressing và gây áp lực lên hàng thủ đối phương đã suy giảm đáng kể.

Đây là yếu tố mà những cầu thủ trẻ hơn như Gonçalo Ramos hay João Félix có thể mang lại để giúp đội tuyển vận hành hiệu quả hơn trong các tình huống tấn công.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Diogo Luís cho rằng mọi cầu thủ đều phải chịu sự đánh giá công bằng dựa trên phong độ thực tế. Ông nhận định nếu Ronaldo tiếp tục thể hiện như những trận gần đây, ban huấn luyện cần cân nhắc thay đổi nhân sự nhằm tạo cơ hội cho các phương án khác trên hàng công.

Những chỉ trích không chỉ đến từ giới chuyên môn trong nước. Cựu danh thủ Thierry Henry, hiện là bình luận viên của Fox Sports, cho rằng Ronaldo đang quá tập trung vào việc tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình thay vì phục vụ lối chơi tập thể.

Theo bình luận viên T. Henry, ở nhiều tình huống tấn công, Ronaldo thường di chuyển vào những khu vực vốn là không gian hoạt động của các đồng đội, đặc biệt là Bruno Fernandes, khiến đội tuyển Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và tạo cơ hội rõ ràng trước khung thành đối phương.

Cây bút Diogo Cardoso Oliveira của nhật báo Publico cũng tỏ ra thất vọng khi cho rằng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân thay vì xây dựng một hệ thống tấn công hiệu quả.

Ông nhấn mạnh rằng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Bồ Đào Nha ở trận gặp Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ đạt 0,59, thấp hơn cả đối thủ (0,82), cho thấy sự thiếu sắc bén đáng lo ngại của một trong những ứng cử viên được đánh giá cao trước giải đấu.

Trước những ý kiến chỉ trích, huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn bảo vệ đội trưởng của mình. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định không có lý do gì để thay ra cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá thế giới trong bối cảnh đội tuyển đang cần bàn thắng.

Theo ông Martinez, nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha đánh rơi chiến thắng không nằm ở cá nhân Ronaldo mà xuất phát từ tâm lý thi đấu quá thận trọng của toàn đội sau khi sớm có bàn mở tỷ số. Ông cho rằng các cầu thủ đã không duy trì được cường độ tấn công cần thiết và để đối thủ có cơ hội trở lại trận đấu.

Về phần mình, Ronaldo cũng lên tiếng sau trận hòa thất vọng. Trên mạng xã hội, siêu sao 41 tuổi kêu gọi các đồng đội ngẩng cao đầu và tập trung cho trận đấu tiếp theo, đồng thời khẳng định hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 vẫn còn ở phía trước.

Mặc dù vậy, những tranh luận xoay quanh vai trò của Ronaldo nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài khi Bồ Đào Nha chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu với Uzbekistan ở lượt trận thứ hai.

Kết quả trận đấu này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện bảng K cũng như tương lai của đội bóng áo màu bã trầu tại World Cup 2026./.