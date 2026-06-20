Mỹ trở thành đội tuyển thứ 2 vào vòng knock-out World Cup 2026

Mỹ đã trở thành đội tuyển thứ 2 sau Mexico sớm giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Australia tại bảng D.

Tại Lumen Field, đoàn quân của Pochettino tập thế trận áp đảo với thời gian kiểm soát bóng vượt trội và tung ra nhiều cú sút hơn so với đối phương.

Đội tuyển Mỹ có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 11 đến từ tình huống phản lưới nhà của Cameron Burgess sau nỗ lực cản phá đường chuyền của Balogun.

Đến phút 43, đội chủ nhà nhân đôi niềm vui khi Freeman có mặt đúng lúc để đánh đầu bồi tung lưới Australia sau cú sút của Dest.

Đánh bại Australia 2-0, đội tuyển Mỹ có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, để chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp.

Mỹ sẽ giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng D ngay hôm nay nếu như ở trận đấu còn lại giữa Paraguay không thua trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, tại bảng C, Scotland cũng có cơ hội để giành đi tiếp. Tuy nhiên, điều đó đã không đến với đại diện châu Âu khi họ để thua Maroc 0-1.

Ismael Saibari, tân binh của Bayern Munich, chỉ cần mất 71 giây để có bàn thắng vào lưới Scotland sau đường chuyền của Brahim Diaz.

Đánh bại Hàn Quốc, Mexico thẳng tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 Mexico đã trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 sau khi có chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc nhờ pha lập công của Luis Romo.

Kết quả này giúp Maroc có 4 điểm sau hai lượt trận để nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Bên kia chiến tuyến, Scotland vẫn đang có 3 điểm nhưng họ sẽ đối mặt nhiều thách thức ở lượt cuối khi phải chạm trán Brazil./.

Kết quả World Cup 2026 ngày 20/6

Mỹ-Australia 2-0

Scotland-Maroc 0-1