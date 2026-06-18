Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 19/6: Mexico-Hàn Quốc tranh vé knock-out

Vòng bảng World Cup 2026 sẽ tiếp tục guồng quay khi bước vào lượt trận thứ 2 bảng A và B diễn ra vào đêm 18/6 và sáng 19/6 (theo giờ Việt Nam).

Trận cầu tâm điểm của loạt trận này chính là màn so tài giữa đồng chủ nhà Mexico và Hàn Quốc tại bảng A trên sân Akron (vào lúc 8g sáng 19/6, theo giờ Việt Nam).

Mexico đang có 3 điểm như Hàn Quốc nhưng tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận ra quân, Mexico đánh bại Nam Phi 2-0 trong khi Hàn Quốc vượt qua Séc 2-1.

Trận đấu này sẽ mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng A cũng như xác định xem đội bóng nào giành vé sớm vào vòng knock-out.

Trước trận này, vào lúc 23g đêm 18/6, hai đội bóng khác của bảng A là Cộng hòa Séc và Nam Phi sẽ đối đầu nhau với quyết tâm giành những điểm số đầu tiên tại World Cup 2026.

Còn tại bảng B, cục diện đang khá cân bằng khi cả 4 đội là Thụy Sĩ, Bosnia-Herzegovina, Qatar và đồng chủ nhà Canada đang cùng có 1 điểm. Hai trận ở lượt ra quân đều hòa với tỷ số 1-1.

Ở lượt trận thứ 2, vào lúc 2g sáng 19/6, Thụy Sĩ sẽ đối đầu Bosnia-Herzegovina. Đến 5g sáng, Canada sẽ chạm trán Qatar.

Kết quả của lượt trận thứ 2 bảng B sẽ mang tính chất quyết định rất lớn đến cơ hội đi tiếp của cả 4 đội bóng.

Các trận đấu lượt trận thứ 2 bảng A và B sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV10, VTVgo.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 Ngày 18/6

23g00 CH Séc-Nam Phi (VTV3, VTV6, VTVgo) Ngày 19/6

02g00 Thụy Sĩ-Bosnia-Herzegovina (VTV3, VTV6, VTV10, VTVgo)

05g00 Canada-Qatar (VTV3, VTV6, VTVgo)

08g00 Mexico-Hàn Quốc (VTV3, VTV6, VTVgo)

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