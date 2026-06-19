World Cup 2026: Ba phút nghỉ có đủ chống nắng nóng?

World Cup 2026 đang chứng kiến một thay đổi chưa từng có trong lịch sử giải đấu khi FIFA lần đầu tiên áp dụng bắt buộc các quãng nghỉ tiếp nước giữa trận nhằm bảo vệ cầu thủ trước nguy cơ nắng nóng cực đoan.

Tuy nhiên, quyết định này lại làm dấy lên những tranh luận trái chiều khi nhiều chuyên gia cho rằng thời gian nghỉ quá ngắn để thực sự giúp các cầu thủ tránh được rủi ro sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.



Nhiều nhà khoa học cảnh báo World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, có thể trở thành kỳ World Cup nóng nhất từ trước đến nay. Trước nguy cơ nhiệt độ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cầu thủ, FIFA đã yêu cầu tất cả các trận đấu đều phải có hai quãng nghỉ tiếp nước kéo dài 3 phút, diễn ra giữa mỗi hiệp đấu, bất kể thời tiết hay điều kiện SVĐ.



Theo FIFA, quy định mới nhằm bảo đảm sự công bằng cho tất cả các đội bóng và được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ các giải đấu gần đây, trong đó có FIFA Club World Cup tổ chức tại Mỹ, nơi nhiệt độ từng vượt ngưỡng 35 độ C.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với giải pháp này. Một số HLV cho rằng việc dừng trận đấu thường xuyên có thể làm gián đoạn nhịp độ thi đấu và tạo cơ hội để các đội điều chỉnh chiến thuật ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra.

Trong khi đó, giới khoa học lại đặt câu hỏi liệu 3 phút có đủ để cơ thể cầu thủ hồi phục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay không.



Ông Joshua L. DeVincenzo - chuyên gia thuộc Trung tâm quốc gia về Phòng ngừa thảm họa tại Đại học Columbia (Mỹ), nhận định mục tiêu của các quãng nghỉ này chủ yếu là giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố y tế nghiêm trọng trên sân.

Theo các chuyên gia y học thể thao, ngay cả những vận động viên đỉnh cao cũng có thể đối mặt tình trạng sốc nhiệt khi thi đấu dưới nền nhiệt cao và độ ẩm lớn. Khi đó, cơ thể phải chịu áp lực nặng nề lên tim mạch, hệ thần kinh và cơ bắp.

Các triệu chứng thường gặp bao gồm chuột rút, mất nước, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, suy giảm thể lực và giảm khả năng đưa ra quyết định.

Nguy hiểm hơn, khi nhiệt độ cơ thể vượt ngưỡng 40,5 độ C, cầu thủ có thể mất phương hướng, bất tỉnh hoặc rơi vào tình trạng sốc nhiệt – một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong thể thao.



Bà Yuri Hosokawa - Giáo sư Khoa Khoa học Thể thao thuộc Đại học Waseda (Nhật Bản), cho rằng các quãng nghỉ tiếp nước nên kéo dài ít nhất từ 5-6 phút để mang lại hiệu quả rõ rệt hơn trong việc làm mát cơ thể và bù nước cho cầu thủ.

Trong điều kiện thi đấu cường độ cao, mỗi cầu thủ có thể mất từ 1-2 lít mồ hôi mỗi giờ. Chỉ cần mất khoảng 2% trọng lượng cơ thể do mất nước cũng đủ khiến hiệu suất vận động giảm đáng kể.



Ông Ryan Calsbeek - Giáo sư sinh học tại Đại học Dartmouth (Mỹ) - cho biết cơ thể con người hoạt động hiệu quả hơn khi nhiệt độ tăng lên đến một ngưỡng nhất định. Tuy nhiên, khi vượt quá giới hạn đó, hiệu suất không chỉ giảm mà còn lao dốc nhanh chóng.

Ông nhận định: "Nhiệt độ quá cao có thể làm suy giảm khả năng tư duy và ra quyết định của cầu thủ. Trong bóng đá đỉnh cao, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể quyết định kết quả trận đấu."



Nhiều chuyên gia cho rằng hiệu quả của quãng nghỉ phụ thuộc vào các biện pháp làm mát đi kèm, như sử dụng khăn lạnh đặt lên đầu, cổ, lưng hoặc cánh tay cầu thủ. Tuy vậy, thời gian nghỉ càng dài thì hiệu quả hồi phục càng lớn.

Ông Douglas Casa - Giám đốc Viện Korey Stringer thuộc Đại học Connecticut - cho rằng việc kéo dài thời gian nghỉ thêm vài phút có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong việc giảm nhiệt độ cơ thể và hạn chế nguy cơ sốc nhiệt.



Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên, nhiều chuyên gia nhận định các môn thể thao chuyên nghiệp sẽ buộc phải thích nghi bằng những thay đổi về lịch thi đấu, địa điểm tổ chức cũng như các quy định bảo vệ sức khỏe vận động viên./.

World Cup 2026: Từ nhà vô địch châu Phi đến giấc mơ chinh phục thế giới Côte d’Ivoire đang đứng trước cơ hội viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá, nếu duy trì được phong độ “Những chú voi” có thể biến kỳ World Cup 2026 thành cột mốc đáng nhớ trên đấu trường thế giới.

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