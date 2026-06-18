World Cup 2026: Từ nhà vô địch châu Phi đến giấc mơ chinh phục thế giới

Hơn một năm sau chức vô địch châu Phi đầy cảm xúc trên sân nhà, đội tuyển Côte d’Ivoire đang bước vào World Cup 2026 với khát vọng lớn hơn bao giờ hết: lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và góp phần đưa bóng đá châu Phi tiến xa hơn trên đấu trường thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Côte d’Ivoire từ lâu được xem là một trong những biểu tượng của bóng đá châu Phi. Quốc gia Tây Phi này từng sản sinh ra nhiều ngôi sao lừng danh như Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré hay Gervinho-những cầu thủ đã góp phần đưa hình ảnh bóng đá Côte d’Ivoire vươn tầm quốc tế và tạo nên một thế hệ vàng đáng nhớ.

Dù lần đầu góp mặt tại World Cup từ năm 2006, hành trình của “Những chú voi” tại sân chơi lớn nhất hành tinh vẫn chưa thực sự trọn vẹn.

Trong 3 lần liên tiếp tham dự các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014, đại diện Tây Phi đều phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Đặc biệt, thất bại trước Hy Lạp ở những phút cuối tại World Cup 2014 vẫn là ký ức khiến người hâm mộ tiếc nuối khi đội tuyển đánh mất tấm vé đi tiếp trong gang tấc.

Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, Côte d’Ivoire trở lại World Cup với diện mạo mới và tâm thế khác biệt. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Emerse Faé-người đã đưa đội tuyển đăng quang tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2024 đội bóng đang sở hữu sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Những trụ cột như Franck Kessié, Seko Fofana và Ibrahim Sangaré tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, trong khi thế hệ trẻ với Amad Diallo hay Simon Adingra mang đến tốc độ, sự sáng tạo và nguồn năng lượng mới cho lối chơi của đội bóng.

Chiến thắng 1-0 trước Ecuador ở trận ra quân bảng E đã tạo cú hích quan trọng cho tham vọng của Côte d’Ivoire tại giải đấu năm nay. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng Tây Phi có lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp mà còn tiếp thêm niềm tin trước thử thách lớn mang tên Đức ở lượt trận tiếp theo.

Màn trình diễn của Côte d’Ivoire cũng phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá châu Phi tại World Cup 2026. Từ Maroc cầm hòa Brazil, Cape Verde gây địa chấn trước Tây Ban Nha cho đến những màn thể hiện đầy tự tin của Ai Cập, các đại diện châu Phi đang chứng minh khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu thế giới ngày càng được thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, Côte d’Ivoire không chỉ mang theo kỳ vọng của riêng mình. Hành trình của “Những chú voi” còn được xem là biểu tượng cho tham vọng của cả bóng đá châu Phi-một châu lục đang khát khao khẳng định vị thế và tạo dấu ấn sâu đậm hơn tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Từ đỉnh cao châu Phi đến giấc mơ World Cup, Côte d’Ivoire đang đứng trước cơ hội viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá nước nhà và nếu duy trì được phong độ cùng sự tự tin hiện tại, “Những chú voi” hoàn toàn có thể biến kỳ World Cup 2026 thành cột mốc đáng nhớ nhất của mình trên đấu trường thế giới./.

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