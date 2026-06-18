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World Cup 2026: Mexico bắn rơi drone xuất hiện gần khu tập luyện tuyển Hàn Quốc

Mexico tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái xuất hiện gần khu vực tập luyện của đội tuyển Hàn Quốc tại thành phố Guadalajara của nước này.

Phi Hùng
An ninh tại Mexico được tăng cường trước thềm World Cup 2026. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)
An ninh tại Mexico được tăng cường trước thềm World Cup 2026. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Nhà chức trách Mexico đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện gần khu vực tập luyện của đội tuyển Hàn Quốc tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco, trong thời gian chuẩn bị cho các trận đấu tại World Cup 2026.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn các nguồn tin sở tại cho biết vụ việc xảy ra khi đội tuyển Hàn Quốc đang tập luyện tại một khu vực được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.

Lực lượng chức năng Mexico đã phát hiện chiếc drone hoạt động gần địa điểm này và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Thiết bị bay được xác định không thuộc danh sách được cấp phép hoạt động trong khu vực.

Sự cố thu hút sự quan tâm trong bối cảnh các đội tuyển tham dự World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị chuyên môn.

Các buổi tập kín thường được xem là không gian để ban huấn luyện thử nghiệm chiến thuật, điều chỉnh đội hình và xây dựng phương án thi đấu, do đó việc kiểm soát an ninh tại các địa điểm tập luyện luôn được đặt lên hàng đầu.

Vụ việc tại Guadalajara cũng cho thấy những thách thức mới đối với công tác bảo đảm an toàn tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn trong bối cảnh công nghệ drone ngày càng phổ biến.

Bên cạnh những ứng dụng tích cực trong nhiều lĩnh vực, thiết bị bay không người lái cũng đặt ra yêu cầu về kiểm soát không phận, đặc biệt tại những khu vực tập trung đông người hoặc liên quan đến các hoạt động có tính bảo mật cao.

World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mexico, Mỹ và Canada. Tại Mexico, ba thành phố đăng cai là Mexico City, Guadalajara và Monterrey đang triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh nhằm phục vụ hàng triệu lượt người hâm mộ quốc tế dự kiến đến theo dõi giải đấu.

Guadalajara - thành phố giàu truyền thống bóng đá của Mexico - là một trong những địa điểm thu hút sự quan tâm lớn tại World Cup lần này. Bên cạnh các trận đấu chính thức, thành phố còn là nơi các đội tuyển lựa chọn làm địa điểm tập luyện và lưu trú trong thời gian tham dự giải.

Các cơ quan chức năng Mexico khẳng định công tác phối hợp giữa các lực lượng an ninh, chính quyền địa phương và ban tổ chức World Cup đang được triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm môi trường an toàn cho các đội tuyển, cổ động viên và khách quốc tế.

Sự cố drone tại Guadalajara một lần nữa cho thấy bên cạnh yếu tố thể thao, công tác tổ chức và bảo đảm an ninh đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng quyết định thành công của một kỳ World Cup.

Với vai trò là một trong những quốc gia chủ nhà, Mexico đang nỗ lực bảo đảm để ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra an toàn, thuận lợi và để lại dấu ấn tích cực trong mắt cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #đội tuyển Hàn Quốc #An ninh Mexico #bắn rơi drone Mexico
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