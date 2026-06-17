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Mỹ khôi phục tên gọi Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương sau gần một thập kỷ

Ngày 16/6, Bộ Chiến tranh Mỹ khôi phục tên gọi Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương thay cho tên gọi Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ, song phạm vi phụ trách cũng như nhiệm vụ không thay đổi.

Phan An
Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/6, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo khôi phục tên gọi Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (USPACOM), thay cho tên gọi Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ (USINDOPACOM) được sử dụng từ năm 2018.

Trong một tuyên bố, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết việc sử dụng trở lại tên gọi USPACOM nhằm “tôn vinh nền tảng lịch sử sâu sắc của bộ chỉ huy, góp phần củng cố niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Thái Bình Dương.”

Tuyên bố nhấn mạnh việc đổi tên không làm thay đổi phạm vi phụ trách cũng như nhiệm vụ của USINDOPACOM. Cơ quan này tiếp tục đảm nhận khu vực trải dài từ phần phía Tây của Ấn Độ đến bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ, đồng thời duy trì cam kết bảo đảm một khu vực tự do và rộng mở cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực.

USPACOM được thành lập sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và hoạt động dưới tên gọi này trong hơn 70 năm. Đến năm 2018, USPACOM được đổi tên thành USINDOPACOM.

Khi đó, Lầu Năm Góc cho biết sự thay đổi này phản ánh tầm quan trọng ngày càng gia tăng của khu vực Ấn Độ Dương trong tư duy chiến lược của Mỹ cũng như mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương #quân sự Mỹ #Mỹ Mỹ
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