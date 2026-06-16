Mỹ tái khẳng định việc triển khai thêm hàng nghìn binh sỹ tới Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tái khẳng định kế hoạch triển khai thêm 5.000 binh sỹ Mỹ tới Ba Lan.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại một số khu vực ở châu Âu, khiến các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lo ngại về mức độ gắn kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh châu Âu.

Phóng viên TTXVN tại Trung Âu dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Ba Lan ngày 15/6 cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra thông điệp như vậy trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Washington trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Nawrocki đến Mỹ.

Người đứng đầu Văn phòng Chính sách quốc tế của Tổng thống Ba Lan, ông Marcin Przydacz, cho biết ông Trump khẳng định Mỹ tiếp tục bảo đảm an ninh cho Ba Lan, bao gồm các nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo Điều 5 của NATO.

Theo ông Przydacz, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh các kế hoạch điều chỉnh hiện diện quân sự của Washington tại châu Âu sẽ không ảnh hưởng đến Ba Lan và việc triển khai thêm 5.000 binh sỹ tới nước này vẫn được duy trì. Tuy nhiên, quyết định này cần được cụ thể hóa ở cấp chiến lược giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Ba Lan từ lâu đã thúc đẩy tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này trong bối cảnh những quan ngại về an ninh tại sườn phía Đông của NATO.

Warsaw cũng nhiều lần đề xuất xây dựng một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ nhằm bảo đảm sự hiện diện lâu dài của lực lượng Mỹ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết nước này và Ukraine đang tiếp tục đối thoại về vấn đề chuyển giao số máy bay chiến đấu MiG-29 còn lại cho Kiev.

Theo ông Tomczyk, Ba Lan mong muốn được tiếp cận kinh nghiệm và công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) mà Ukraine tích lũy được trong những năm qua.

Ông Tomczyk nhấn mạnh hai bên đã thảo luận khả năng chuyển giao công nghệ và nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng, việc bàn giao các máy bay MiG-29 sẽ được triển khai.

Trước đó, Ba Lan tuyên bố sẽ chuyển giao số máy bay MiG-29 còn lại trong biên chế cho Ukraine khi các tiêm kích này dần được thay thế bằng các dòng máy bay hiện đại hơn như FA-50, F-16 và F-35.

Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết nước này kỳ vọng nhận được công nghệ UAV và tên lửa từ Ukraine để đổi lấy các máy bay MiG-29.

Ông khẳng định hợp tác giữa hai nước cần mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời đánh giá Ukraine là một trong những quốc gia có năng lực phát triển UAV hàng đầu hiện nay./.

Mỹ cấp thêm khoản tín dụng 4 tỷ USD hỗ trợ Ba Lan mua sắm quân sự Quan chức Mỹ nhấn mạnh khoản tín dụng mới thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Ba Lan, đồng thời khẳng định vị thế của Ba Lan là một trong những đồng minh ưu tiên của Mỹ.