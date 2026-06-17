Tổng thống Mỹ cảnh báo nối lại tấn công nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận

Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nối lại tấn công Iran nếu Tehran không tuân thủ bản ghi nhớ (MoU) đã ký giữa hai bên.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp.

Trước đó, ngày 15/6, Mỹ và Iran đã ký MoU phiên bản điện tử nhằm chấm dứt xung đột và dự kiến sẽ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới. Tuy nhiên, trang tin Ma'ariv của Israel ngày 15/6 cho biết Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu nói rõ Israel “không coi mình bị ràng buộc bởi điều khoản về Liban trong thỏa thuận Mỹ-Iran.”

Israel đã tiếp tục các cuộc tấn công ở miền Nam Liban vào ngày 17/6. Tổng thống Liban cùng ngày cũng khẳng định cuộc đàm phán giữa nước này với Israel tại Washington không liên quan đến thỏa thuận Mỹ-Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 16/6 cho rằng việc kết thúc xung đột ở Liban là một phần “không thể tách rời” của thỏa thuận hòa bình Iran-Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov thảo luận về MoU giữa Iran và Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi đã thông báo cho ông Lavrov về các chi tiết của MoU, nhấn mạnh trách nhiệm của Mỹ trong việc thực hiện đúng các điều khoản của thỏa thuận cũng như việc cần thiết phải ngăn chặn các hành động của Israel đối với Liban.

Ông Lavrov đã hoan nghênh việc hoàn tất MoU giữa Iran và Mỹ, đồng thời cho biết Nga ủng hộ việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận.

Hai bên cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ MoU, đồng thời nhấn mạnh cần phải tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngoại giao giữa các nước trong khu vực để đảm bảo hòa bình và ổn định.

Ngoài ra, phát biểu với báo giới ngày 16/6, Tổng thống Trump còn tuyên bố Mỹ sẽ mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz vào ngày 19/6. Tuy nhiên, theo trang web TankerTrackers ngày 17/6, các tàu chở dầu của Iran đã rời khỏi khu vực Vịnh Persian vốn bị Hải quân Mỹ phong tỏa.

Ít nhất 2 tàu chở dầu của Công ty Vận tải dầu Quốc gia Iran (NITC) mang tên DIONA (9569695) và HERO2 (9362073) chở tổng cộng 3,8 triệu thùng dầu thô đã rời khỏi vành đai phong tỏa của Hải quân Mỹ. Đây được coi là hoạt động xuất khẩu dầu thô đầu tiên của Iran trong 2 tháng qua./.

Thỏa thuận Mỹ-Iran: Hạ nhiệt xung đột nhưng nhiều bất định còn ở phía trước Mỹ và Iran đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, song nhiều chuyên gia cho rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu của một tiến trình đầy bất định.