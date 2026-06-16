Xung đột Nga-Ukraine và thỏa thuận Mỹ-Iran chi phối chương trình nghị sự G7

Cuộc xung đột Nga-Ukraine cùng những diễn biến mới liên quan đến thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt căng thẳng tại Trung Đông là hai nội dung nổi bật trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến hội nghị ngay sau khi công bố thỏa thuận khung với Iran nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng.

Phát biểu với báo giới ông cho biết sau khi đạt được bước tiến trong vấn đề Iran, Washington sẽ dành nhiều sự tập trung hơn cho các nỗ lực liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 đã có phiên họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, các nước nhất trí tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Nguồn tin này cũng cho biết các nhà lãnh đạo G7 nhất trí duy trì hỗ trợ Ukraine, trong đó có việc tăng cường năng lực phòng không và các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại về những thiệt hại do chiến sự gây ra.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh các ưu tiên của Ukraine hiện nay gồm tăng cường hệ thống phòng không, bảo đảm hỗ trợ trong mùa Đông tới và tiếp tục duy trì sức ép quốc tế nhằm thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố gói trừng phạt mới nhằm vào các tàu vận tải và mạng lưới tài chính mà phương Tây cho rằng Nga đang sử dụng để xuất khẩu năng lượng và giảm tác động từ các lệnh trừng phạt hiện hành. Canada cũng thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 160 thực thể có liên quan đến các hoạt động này.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, tình hình Trung Đông tiếp tục là chủ đề được quan tâm tại hội nghị. Lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tham gia phiên họp về ổn định khu vực, tập trung thảo luận các tác động kinh tế toàn cầu từ xung đột Mỹ-Iran cũng như tình trạng gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz.

Các nhà lãnh đạo G7 cũng theo dõi sát tiến trình triển khai thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Theo kế hoạch, hai bên sẽ ký văn kiện chính thức tại Thụy Sĩ ngày 19/6 trước khi khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề liên quan.

Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu trọng tâm của Mỹ là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời cho biết Washington hiện tập trung vào việc thực thi thỏa thuận và thúc đẩy ổn định khu vực.

Hội nghị G7 năm nay quy tụ lãnh đạo Pháp, Mỹ, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản và Anh, cùng sự tham dự của nhiều khách mời như Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc, Qatar, UAE và Ukraine.

Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục đến hết ngày 17/6 với trọng tâm là các vấn đề an ninh quốc tế, năng lượng và kinh tế toàn cầu./.

Hội nghị G7 tập trung tìm giải pháp cho các cuộc xung đột toàn cầu Các nhà lãnh đạo G7 ngày 15/6 bắt đầu nhóm họp tại Pháp liên quan đến các vấn đề như cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và công nghệ.