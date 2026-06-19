Thị trường chip nhớ toàn cầu dự báo tăng gấp hơn 4 lần trong năm 2026

Dữ liệu ngành công bố ngày 19/6 cho thấy thị trường chip nhớ toàn cầu năm nay dự kiến sẽ tăng gấp hơn 4 lần so với năm 2025, nhờ lực đẩy mạnh mẽ từ làn sóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, quy mô thị trường chip nhớ toàn cầu trong năm 2026 có thể tăng lên 1,5 triệu tỷ won (tương đương 975 tỷ USD), tăng gấp 4,2 lần so với mức 360.000 tỷ won ghi nhận năm 2025.

Sự tăng trưởng đột phá này chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu tăng vọt đối với các sản phẩm chip nhớ dành cho máy chủ, bao gồm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và bộ nhớ flash NAND. Lực cầu lớn xuất hiện trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ, đặc biệt là tại khu vực Bắc Mỹ, đang tăng tốc rót vốn vào hạ tầng AI.

Đáng chú ý, các sản phẩm chip nhớ phục vụ máy chủ dự kiến sẽ đóng góp tới 56% tổng doanh thu toàn ngành trong năm nay, tăng mạnh so với mức 37% của năm 2025. Đây là lần đầu tiên mảng thiết bị này vươn lên chiếm quá nửa tổng doanh thu của toàn thị trường.

Công ty phân tích Counterpoint Research nhận định sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm hướng tới hệ thống máy chủ đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của thị trường chip nhớ.

Hãng nghiên cứu này cũng cho biết thêm, nhu cầu quá lớn đang làm gia tăng tình trạng mất cân đối cung-cầu, qua đó đẩy giá chip nhớ lên cao. Xu hướng tăng giá này dự báo sẽ còn tiếp diễn cho đến hết nửa đầu năm 2027./.

CEO Tim Cook: Apple sẽ tăng giá sản phẩm do thiếu hụt chip nhớ vì AI Công ty TechInsights ước tính Apple sẽ phải cộng thêm 270 USD vào giá bán dòng iPhone Pro thế hệ tiếp theo (vốn đang có giá khởi điểm 1.099 USD với mẫu iPhone 17 Pro) để giữ nguyên biên lợi nhuận.

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