Gần 20 nước EU kêu gọi siết chặt kiểm soát người di cư trái phép

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, 19 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã ký một bức thư chung gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát người di cư trái phép và đẩy nhanh việc hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú.

Những nước ký bức thư trên gồm Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Italy, Áo, Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Cyprus, Estonia, Hy Lạp, Hungary, Latvia, Litva, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Điển.

Trong thư, các nước nhấn mạnh chính sách di cư của EU cần mang lại những kết quả cụ thể, có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Bức thư khẳng định quyền quyết định ai được phép nhập cảnh và lưu trú phải thuộc về các quốc gia thành viên thông qua các cơ chế dân chủ, đồng thời kêu gọi ngăn chặn hoạt động của các mạng lưới buôn người và việc lợi dụng vấn đề di cư như một công cụ gây sức ép chính trị.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho biết nước này phản đối Hiệp ước về di cư và tị nạn của EU vì cho rằng cơ chế này chưa đủ khả thi trong thực tế.

Ông nhận định dù áp lực di cư hiện thấp hơn so với giai đoạn khủng hoảng cách đây một thập kỷ, việc hồi hương những người xin tị nạn không thành công vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các nước cũng hoan nghênh quy định mới của EU về hồi hương người di cư được thông qua gần đây nhằm đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả đưa những người không có quyền cư trú trở về đất nước họ.

Quy định này cũng tạo điều kiện cho việc thiết lập các trung tâm hồi hương tại các quốc gia ngoài EU.

Theo bức thư, phần lớn các quốc gia thành viên đang tìm kiếm những giải pháp mới nhằm giảm dòng người di cư bất hợp pháp vào châu Âu, đồng thời tăng số lượng trường hợp hồi hương.

Các nước cho rằng EU cần xây dựng một chính sách di cư vừa hiệu quả, vừa công bằng, bảo đảm sự gắn kết xã hội và bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương nhất./.

EU tăng cường phối hợp ngăn chặn di cư trái phép qua eo biển Manche EU triển khai thêm nhân sự, phương tiện giám sát và đẩy mạnh phối hợp với Anh, Pháp nhằm đấu tranh với các đường dây đưa người trái phép, ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche.