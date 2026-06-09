Nga lên án vụ tấn công đoàn tàu chở khách ở Crimea

Ngày 8/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva lên án mạnh mẽ tội ác chiến tranh của Kiev đối với thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công tàu chở khách ở Crimea.

Theo bà Zakharova, rạng sáng 8/6, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công đầu máy xe lửa của một chuyến tàu chở khách tuyến Moskva-Simferopol ở Cộng hòa Crimea, khiến người lái phụ thiệt mạng và người lái chính bị thương.

Bà Zakharova khẳng định chuyến tàu không liên quan đến hậu cần quân sự mà hoàn toàn là một phương tiện dân sự, và Moskva kịch liệt lên án những tội ác chiến tranh này.

Theo bà Zakharova, Kiev một lần nữa đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và đang tuyệt vọng trút giận bằng cách tấn công các mục tiêu dân sự, nhưng sẽ không thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Bà kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố này./.

UAV của Ukraine tấn công cơ sở dầu mỏ của Nga ở Crimea Một nguồn tin an ninh Ukraine cho biết loạt UAV của nước này đã tấn công trúng nhiều bồn chứa dầu và hai trạm biến áp của Nga tại Crimea trong đêm 12/10, gây cháy lớn và thiệt hại nghiêm trọng.