UAV của Ukraine tấn công cơ sở dầu mỏ của Nga ở Crimea

Một nguồn tin an ninh Ukraine cho biết loạt UAV của nước này đã tấn công trúng nhiều bồn chứa dầu và hai trạm biến áp của Nga tại Crimea trong đêm 12/10, gây cháy lớn và thiệt hại nghiêm trọng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Theo Reuters, một quan chức an ninh Ukraine cho biết các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một cơ sở dầu mỏ trên bán đảo Crimea do Nga kiểm soát trong đêm 12/10.

Theo nguồn tin giấu tên, các UAV do Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) và lực lượng đặc nhiệm Ukraine triển khai đã đánh trúng ít nhất 5 bồn chứa tại cơ sở này, gây ra đám cháy lớn.

Nguồn tin cũng cho hay các UAV đã tấn công ít nhất 2 trạm biến áp của Nga trên bán đảo Crimea, khu vực Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014.

Cùng ngày, hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 70 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.

Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk nếu xung đột giữa Nga và UKraine không được giải quyết./.

