Tổng thống Ukraine kêu gọi lãnh đạo Mỹ, Pháp hỗ trợ phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/10 cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không, khả năng phòng thủ tầm xa và bảo đảm an ninh năng lượng cho Ukraine.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa lãnh đạo hai nước trong 2 ngày qua.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky viết Tổng thống Trump “nắm rõ tình hình” và hai bên “nhất trí tiếp tục đối thoại" trong lúc các nhóm công tác chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo đã có cuộc điện đàm khác với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày 12/10 để kêu gọi Pháp hỗ trợ thêm hệ thống phòng không và tên lửa cho Ukraine.

Trên mạng xã hội Facebook, ông Zelensky nêu rõ đã trao đổi với người đồng cấp Pháp về những nhu cầu ưu tiên của Ukraine, mà trước hết là các hệ thống phòng không và tên lửa.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Nga rất quan ngại trước thông tin về khả năng Mỹ xem xét cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Hôm 6/10, Tổng thống Trump cho biết ông muốn làm rõ với Kiev về kế hoạch sử dụng tên lửa Tomahawk trước khi đưa ra quyết định có cung cấp cho Ukraine hay không, vì ông không muốn làm leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine./.

