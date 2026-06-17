Thủ tướng thăm triển lãm tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao của Tatarstan

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazan, sáng 17/6, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương tại Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Triển lãm “Made in Tatarstan” (Sản xuất tại Tatarstan) tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga.

Giới thiệu các sản phẩm công nghiệp và công nghệ cao tại triển lãm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Tatarstan Alexey Pesoshin cho biết Tatarstan là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất của Liên bang Nga, có trình độ công nghiệp hóa cao với các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải KAMAZ, công nghiệp hóa chất, chế tạo máy bay dân dụng, thiết bị bay không người lái (UAV), trực thăng, công nghiệp thực phẩm, dệt may và sản xuất đồ gỗ.

Theo ông Alexey Pesoshin, “Made in Tatarstan” là thương hiệu chiến lược, đồng thời là chuỗi triển lãm quan trọng nhằm giới thiệu toàn diện tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao cũng như năng lực sản xuất và xuất khẩu của Cộng hòa Tatarstan.

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của Tatarstan, giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghiệp ôtô và vận tải như xe tải hạng nặng KAMAZ, các mẫu xe sang Aurus và dòng xe thương mại của Sollers; lĩnh vực hàng không với các mẫu trực thăng hiện đại do Nhà máy Trực thăng Kazan sản xuất.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày các giải pháp công nghệ thông tin của đặc khu kinh tế Innopolis, các thiết bị bay không người lái phục vụ giám sát công nghiệp và các trạm sạc xe điện tiên tiến. Trong lĩnh vực nông nghiệp và thiết bị chuyên dụng, khách tham quan có thể tìm hiểu các dòng máy móc nông nghiệp của Kazan-Selmash, máy kéo MTZ-Tatarstan cùng các phương tiện chuyên dụng do ELAZ và RIAT sản xuất.

Khu vực ngoài trời của triển lãm giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị do Tatarstan sản xuất, trong khi khu vực trong nhà trưng bày lịch sử phát triển, những thành tựu nổi bật và thế mạnh của nước cộng hòa trong các lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, công nghiệp, y tế, thể thao và du lịch.

Triển lãm cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm nghề thủ công và giới thiệu ẩm thực truyền thống dành cho khách tham quan.

Triển lãm “Made in Tatarstan” thường được tổ chức bên lề các sự kiện lớn và các hội nghị thượng đỉnh quốc tế.

Năm nay, triển lãm phục vụ các đại biểu tham dự Hội nghị Cấp cao Nga-ASEAN từ ngày 15-19/6. Sau đó, triển lãm sẽ mở cửa đón người dân và du khách tại Kazan trong hai ngày 20 và 21/6./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan Triển lãm tiềm năng kinh tế-xã hội Tatarstan Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, sáng 17/6/2026, giờ địa phương, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến tham quan Triển lãm tiềm năng kinh tế-xã hội Tatarstan.