NATO triển khai hệ thống phòng không tại miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai một hệ thống phòng không tên lửa SAMP-T của Italy tại tỉnh Konya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái này nhằm tăng cường an ninh không phận cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như củng cố năng lực phòng thủ của liên minh.

Theo tuyên bố của bộ trên, bước đi này nằm trong kế hoạch phòng thủ thường trực của NATO. Hệ thống do quân đội Italy vận hành này sẽ được đồn trú tại Căn cứ không quân số 3 ở tỉnh Konya.

SAMP-T là hệ thống tên lửa đất đối không di động, một sản phẩm hợp tác phát triển giữa Pháp và Italy. Hệ thống này có khả năng vô hiệu hóa nhiều loại mục tiêu tầm xa như máy bay chiến đấu, thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Trước đó, các lực lượng NATO đồn trú tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh chặn thành công 4 lần tên lửa đạn đạo phóng từ Iran kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát vào tháng 2/2026.

Trong chuyến thăm Ankara tháng 4 vừa qua, Tổng thư ký NATO Mark Rutte từng khẳng định liên minh quân sự này sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ các quốc gia thành viên, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái tăng cường phòng không mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tới./.

NATO khởi động cuộc tập trận không quân quy mô lớn Ramstein Flag 2026 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường năng lực răn đe và kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến đa quốc gia trong các tình huống khủng hoảng, bảo vệ lãnh thổ đồng minh.