Thế giới

Châu Âu

NATO triển khai hệ thống phòng không tại miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ

NATO sẽ triển khai một hệ thống phòng không tên lửa SAMP-T tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm tăng cường an ninh không phận cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như củng cố năng lực phòng thủ của liên minh.

Trang Nhung
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai một hệ thống phòng không tên lửa SAMP-T của Italy tại tỉnh Konya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái này nhằm tăng cường an ninh không phận cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như củng cố năng lực phòng thủ của liên minh.

Theo tuyên bố của bộ trên, bước đi này nằm trong kế hoạch phòng thủ thường trực của NATO. Hệ thống do quân đội Italy vận hành này sẽ được đồn trú tại Căn cứ không quân số 3 ở tỉnh Konya.

SAMP-T là hệ thống tên lửa đất đối không di động, một sản phẩm hợp tác phát triển giữa Pháp và Italy. Hệ thống này có khả năng vô hiệu hóa nhiều loại mục tiêu tầm xa như máy bay chiến đấu, thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Trước đó, các lực lượng NATO đồn trú tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh chặn thành công 4 lần tên lửa đạn đạo phóng từ Iran kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát vào tháng 2/2026.

Trong chuyến thăm Ankara tháng 4 vừa qua, Tổng thư ký NATO Mark Rutte từng khẳng định liên minh quân sự này sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ các quốc gia thành viên, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái tăng cường phòng không mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương #Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ #Hệ thống phòng không tên lửa #SAMP-T Thổ Nhĩ Kỳ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cờ ASEAN-Nga. (Nguồn: Vietnam+)

Cơ hội bổ sung mở rộng quan hệ kinh tế ASEAN-Nga

Hội nghị cấp cao tại Kazan được kỳ vọng tạo bước tiến mới trong quan hệ ASEAN- Nga, khi hai bên hướng tới mở rộng thương mại, đầu tư, năng lượng và các lĩnh vực hợp tác kinh tế chiến lược.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU mở nhóm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova

Nhóm đàm phán tập trung vào 35 chương nội dung, trải rộng từ lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chính sách chống tham nhũng đến môi trường, nông nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 16/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.