Quốc hội Phần Lan thông qua dự luật dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện vũ khí hạt nhân

Ngày 17/6, Quốc hội Phần Lan đã bỏ phiếu chính thức thông qua việc dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện đối với vũ khí hạt nhân.

Bước đi này nhằm đưa luật pháp quốc gia đồng điệu với chính sách răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi nước này từ bỏ chính sách trung lập để gia nhập liên minh quân sự vào năm 2023.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, dự luật mới sẽ cho phép vũ khí hạt nhân được vận chuyển, quá cảnh, cung ứng hoặc sở hữu trên lãnh thổ Phần Lan trong các trường hợp đất nước cần phòng thủ quân sự.

Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, dự luật cần được Tổng thống ký để chính thức có hiệu lực. Bộ trưởng Quốc phòng Antti Häkkänen cho rằng dự luật này có thể góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Phần Lan và giúp nước này củng cố hơn nữa sự bảo đảm an ninh từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, dự luật này đã làm thổi bùng lên các cuộc tranh luận gay gắt tại Phần Lan trong những tháng gần đây. Các đảng phái đối lập liên tục chỉ trích chính phủ vì đã từ bỏ lập trường cấm vũ khí hạt nhân vốn là giá trị cốt lõi lâu đời của quốc gia Bắc Âu này.

Trước khi có dự luật trên, lệnh cấm mang tính lịch sử từ thời Chiến tranh Lạnh trong Đạo luật Năng lượng Hạt nhân thập niên 1980 của Phần Lan đã nghiêm cấm hoàn toàn hoạt động nhập khẩu, sản xuất, sở hữu và kích nổ các thiết bị nổ hạt nhân trong lãnh thổ quốc gia.

Tuy nhiên, Phần Lan đã chấm dứt hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên minh quân sự để chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vào tháng 4/2023 sau khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Vào đầu tháng 6, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết nước này đang quan tâm kế hoạch xây dựng cơ chế răn đe hạt nhân do Pháp dẫn dắt nhằm thắt chặt an ninh trên toàn Liên minh châu Âu, tuy nhiên hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Hồi tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố một chương trình mang tính bước ngoặt, theo đó Pháp-quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất trong Liên minh châu Âu-sẵn sàng sử dụng kho nguyên tử của mình để bảo trợ và nâng cao năng lực an ninh cho toàn bộ lục địa châu Âu./.

Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân trong thỏa thuận với Mỹ Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin Iran tái khẳng định cam kết đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân trong Bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ.

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