Đức hoàn tất đưa chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ nước ngoài về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức đã hoàn tất quá trình đưa chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ các cơ sở tái xử lý ở nước ngoài trở về nước, sau khi 7 thùng chứa chuyên dụng (CASTOR) cuối cùng được vận chuyển tới kho lưu giữ trung gian tại nhà máy điện hạt nhân Brokdorf đã ngừng hoạt động ở bang Schleswig-Holstein.

Các thùng CASTOR chứa chất thải phóng xạ từ cơ sở tái xử lý Sellafield ở Anh đã tới Brokdorf.

Đây là chuyến vận chuyển cuối cùng trong quá trình kéo dài hơn 30 năm nhằm đưa trở lại Đức lượng chất thải hạt nhân phát sinh từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng từng được chuyển ra nước ngoài để tái xử lý.

Quốc vụ khanh Bộ Môi trường Đức Jochen Flasbarth thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đánh giá việc phân bổ các chuyến vận chuyển trở về từ các cơ sở tái xử lý ở nước ngoài tới nhiều kho lưu giữ trung gian là yếu tố quan trọng giúp giảm căng thẳng trong một vấn đề từng gây tranh cãi lớn trong xã hội Đức.

Theo ông, việc thỏa hiệp này được duy trì đến nay góp phần củng cố niềm tin vào quá trình tìm kiếm kho lưu giữ cuối cùng theo hướng không định trước kết quả.

7 thùng CASTOR vừa được đưa tới Brokdorf ban đầu dự kiến được lưu giữ trung gian tại Gorleben, bang Niedersachsen. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vấn đề chất thải hạt nhân, Đức đã phân bổ các lô chất thải trở về từ nước ngoài tới nhiều địa điểm khác nhau, thay vì tập trung toàn bộ tại một nơi.

Theo Bộ Môi trường Đức, trước đó, việc đưa chất thải hạt nhân của Đức từ Pháp về nước đã hoàn tất vào tháng 11/2024, với chuyến vận chuyển cuối cùng gồm 4 thùng chứa từ cơ sở La Haye tới Philippsburg.

Từ Sellafield, 6 thùng chứa đã được đưa tới kho lưu giữ trung gian Biblis vào năm 2020 và 7 thùng chứa khác tới kho lưu giữ trung gian Isar vào năm 2025.

Trong giai đoạn 1973-2005, tổng cộng 6.670 tấn thanh nhiên liệu đã qua sử dụng từ các nhà máy điện hạt nhân của Đức được đưa tới các cơ sở tái xử lý ở nước ngoài, trong đó 5.359 tấn tới La Haye và 851 tấn tới Sellafield.

Việc hoàn tất đưa số chất thải này về nước khép lại một giai đoạn quan trọng trong quá trình xử lý di sản hạt nhân của Đức sau nhiều thập kỷ sử dụng điện hạt nhân.

Theo Công ty Liên bang về Lưu giữ Trung gian (BGZ), kho lưu giữ trung gian tại Brokdorf có 100 vị trí đặt thùng chứa. Hiện cơ sở này đang lưu giữ 76 thùng Castor chứa thanh nhiên liệu từ nhà máy điện hạt nhân Brokdorf và 7 thùng Castor từ hoạt động tái xử lý ở nước ngoài.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết. Đức hiện chưa có kho lưu giữ cuối cùng cho chất thải hạt nhân phóng xạ cao. Vì vậy, các thùng CASTOR tại Brokdorf và những địa điểm lưu giữ trung gian khác sẽ tiếp tục được bảo quản tại chỗ cho đến khi một kho lưu giữ cuối cùng được lựa chọn, xây dựng và đủ điều kiện tiếp nhận chất thải./.

Nhật Bản dừng hoạt động một lò phản ứng hạt nhân do phát hiện phóng xạ Quyết định dừng lò phản ứng được đưa ra nhằm phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật, đồng thời khẳng định không có rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường bên ngoài.