EU ký tuyên bố chung đầu tiên đưa văn hóa vào trung tâm chính sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 18/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Chủ tịch Nghị viện châu Âu và Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết Tuyên bố chung lịch sử về văn hóa mang tên "Châu Âu vì văn hóa-Văn hóa vì châu Âu."

Đây là lần đầu tiên các thể chế EU ký kết một tuyên bố chung đặt văn hóa ở trung tâm chính sách của khối.

Động thái này thể hiện cam kết mạnh mẽ của EU trong việc bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ văn hóa trên toàn châu lục, nơi tập trung lớn nhất các di sản thế giới của UNESCO, sở hữu một kho tàng các ngôn ngữ, truyền thống, nghệ thuật, kiến trúc và âm nhạc...

Tuyên bố là kết quả của quá trình lập kế hoạch chiến lược lâu dài, bắt đầu từ Boussole culturelle (La bàn Văn hóa) do EC công bố vào tháng 11 năm ngoái.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh "văn hóa là cốt lõi của bản sắc châu Âu," cũng là nguồn sức mạnh kinh tế và địa chính trị của châu lục.

Bà cho biết văn kiện là cam kết của EU bảo vệ tự do nghệ thuật và đưa nghệ thuật gần hơn với tất cả công dân, đặc biệt là giới trẻ; và rằng văn hóa phải tiếp tục là động lực cho sự đoàn kết và học hỏi.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho rằng tuyên bố gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng EU sẽ tiếp tục đặt văn hóa vào trung tâm dự án châu Âu. Theo đó, bằng cách hỗ trợ các bộ óc sáng tạo, bảo vệ tự do nghệ thuật và tăng cường đa dạng văn hóa, EU không chỉ đầu tư vào thế mạnh lớn nhất của châu Âu, mà còn vào hàng triệu người tài năng có khả năng thúc đẩy sự phát triển của xã hội và nền kinh tế.

Cũng cùng một thông điệp, Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU Nikos Christodoulides nhấn mạnh bằng việc ký tuyên bố này, EU gửi đi thông điệp rõ ràng: văn hóa phải được tích hợp đầy đủ vào việc hoạch định chính sách châu Âu như một ưu tiên chiến lược cho tương lai của khối.

Tuyên bố được hỗ trợ bởi kế hoạch chiến lược nhằm định hướng chính sách EU theo bốn hướng chính, bao gồm bảo vệ và tăng cường giá trị châu Âu cũng như quyền văn hóa; trao quyền cho các nghệ sỹ và chuyên gia văn hóa; sử dụng văn hóa và di sản để tạo ra sự cạnh tranh, khả năng phục hồi và gắn kết cho châu Âu và thúc đẩy các mối quan hệ và đối tác văn hóa quốc tế.

Để đạt những mục tiêu này, EU cần giải quyết những thách thức đang đặt ra cho các ngành văn hóa và sáng tạo như điều kiện làm việc không ổn định của các nghệ sỹ, tiếp cận không bình đẳng với văn hóa và tác động ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Những vấn đề này đòi hỏi các biện pháp đồng bộ và hỗ trợ có mục tiêu. Vì vậy, EU đã đề xuất các hành động chính như thành lập EU Artists Charter để bảo vệ quyền của nghệ sỹ, xây dựng EU Cultural Data Hub để cung cấp dữ liệu về thị trường văn hóa, công bố báo cáo định kỳ về trạng thái văn hóa trong EU, và phát triển chiến lược AI riêng cho các ngành sáng tạo.

Theo khảo sát Eurobarometer gần đây, 87% người dân châu Âu cho rằng văn hóa và di sản văn hóa nên chiếm vị trí rất quan trọng trong EU để công dân cảm thấy mình là những người châu Âu.

Thực tế cho thấy các lĩnh vực sáng tạo và văn hóa có giá trị kinh tế đáng kể, tạo ra sự tăng trưởng kinh tế, việc làm chất lượng cao, và góp phần vào khả năng sáng tạo của EU. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng, văn hóa còn được xem là tài nguyên chiến lược để tăng cường sự cạnh tranh và khả năng phục hồi của châu Âu./.

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