Nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga

Bền lề Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn ngày 16/6 đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga Maxim Reshetnikov tại thành phố Kazam - thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã trao đổi tình hình hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua, đồng thời thảo luận các định hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố nền tảng cho quan hệ song phương trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động.

Trong khuôn khổ cuộc làm việc, hai Bộ trưởng đã dành thời gian thảo luận sâu về các nội dung cụ thể, trong đó chú trọng đánh giá tích cực về hợp tác thương mại và đầu tư.

Hai Bộ trưởng ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác thương mại và đầu tư song phương thời gian qua, đặc biệt là các dự án biểu tượng trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng.

Giàn khoan của Vietsovpetro. (Ảnh: TTXVN phát)

Tính đến ngày 31/5 vừa qua, Nga có 223 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 996,4 triệu USD, trong khi Việt Nam có 19 dự án tại Nga với tổng vốn đăng ký khoảng 1,64 tỷ USD.

Hai Bộ trưởng ghi nhận kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng lên trong đó phía Nga xuất khẩu nhiều sang Việt Nam các mặt hàng như phân bón, kali và nhập khẩu nhiều từ Việt Nam các mặt hàng như dệt may và càphê, tuy nhiên kim ngạch thương mại hai chiều còn ở mức khiêm tốn.

Hai Bộ trưởng cho rằng kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, do đó cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

Hai Bộ trưởng hoan nghênh việc cấp kỹ thuật của hai bên đã tích cực trao đổi về dự thảo Bản ghi nhớ (MoU) nhằm thiết lập cơ chế hợp tác chính thức, lâu dài, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp để sớm hoàn tất thủ tục và tiến hành ký kết trong thời gian sớm nhất.

Sau khi ký kết, hai Bộ sẽ xây dựng Chương trình hành động chung với các nội dung cụ thể về trao đổi chính sách, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hoan nghênh phía Nga hỗ trợ Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống thu thuế điện tử nhằm hiện đại hóa ngành thuế, hợp tác hải quan nhằm kết nối dữ liệu điện tử, tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) trong thời gian tới; báo cáo cấp có thẩm quyền về đề xuất nhu cầu thúc đẩy du lịch và lao động của phía Nga như Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế đã nêu. Cùng chia sẻ về một số khó khăn vướng mắc, hai bên khẳng định quyết tâm tháo gỡ các rào cản liên quan trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga để hiện thực hóa các thỏa thuận đạt được, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Hai Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tăng cường các chuyến thăm và làm việc giữa hai Bộ trong tương lai./.