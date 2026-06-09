Thu nhập bình quân của Hàn Quốc chưa vượt mốc 40.000 USD trong 12 năm liên tiếp

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 9/6 công bố số liệu cho thấy tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của nước này trong năm 2025 đạt 36.963 USD (52,57 triệu won), tiếp tục không vượt được ngưỡng 40.000 USD trong năm thứ 12 liên tiếp kể từ khi lần đầu tiên vượt mốc 30.000 USD vào năm 2014.

Theo báo cáo “Tài khoản quốc gia năm 2024 (chính thức) và năm 2025 (sơ bộ)” do BoK công bố, GNI bình quân đầu người tăng 4,6% tính theo đồng won so với năm trước.

Tuy nhiên, mức tăng chỉ đạt 0,3% khi quy đổi sang USD do đồng won mất giá so với đồng bạc xanh. GNI thực tế, đã điều chỉnh theo lạm phát, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập khả dụng bình quân đầu người của các hộ gia đình, phản ánh khoản thu nhập có thể sử dụng cho tiêu dùng và tiết kiệm, tăng 4,1% lên 29,177 triệu won. Tuy nhiên, tính theo USD, chỉ tiêu này giảm 0,2%, xuống còn 20.515 USD.

Báo cáo cũng cho thấy tổng thu nhập khả dụng danh nghĩa của nền kinh tế đạt 2.705.700 tỷ won, tăng 4,4% so với năm trước. Trong đó, thu nhập của hộ gia đình tăng 4% lên 1.508.000 tỷ won; thu nhập doanh nghiệp tăng 6,1% lên 650.900 tỷ won; trong khi thu nhập của khu vực chính phủ tăng 3,8%, đạt 546.800 tỷ won.

Về cơ cấu sử dụng thu nhập, khoảng 64,9% tổng thu nhập khả dụng, tương đương 1.755.600 tỷ won, được dành cho tiêu dùng, trong khi 35,1% còn lại, tương đương 950.100 tỷ won, được đưa vào tiết kiệm.

BoK cho biết Hàn Quốc từng đứng thứ 6 trong nhóm các nền kinh tế có dân số trên 50 triệu người về GNI bình quân đầu người trong hai năm 2023 và 2024, vượt Nhật Bản./.

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng cao nhất trong hơn 5 năm Kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 1,8% trong quý 1/2026 so với quý trước, mức cao nhất trong hơn 5 năm qua, nhờ xuất khẩu tăng mạnh và nhu cầu nội địa duy trì ổn định.