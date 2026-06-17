Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Phan Công Thắng (Pan Gongsheng) ngày 17/6 đã công bố 6 biện pháp tài chính mới tại Diễn đàn Lục Gia Chủy (Lujiazui) 2026 ở Thượng Hải, nhằm tăng cường vai trò quốc tế của đồng Nhân dân tệ (NDT), nâng cao hiệu quả điều tiết thanh khoản và hỗ trợ quá trình mở cửa thị trường tài chính.



Phát biểu tại diễn đàn tài chính thường niên kéo dài 2 ngày, ông Phan cho biết PBOC sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều tiết lãi suất ngắn hạn, qua đó nâng cao hiệu quả truyền dẫn chính sách tiền tệ trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào bất động sản sang công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Một trong những biện pháp đáng chú ý là việc triển khai công cụ mua bán lại (repo) bằng đồng NDT dành cho các ngân hàng trung ương, cơ quan tiền tệ và quỹ đầu tư quốc gia nước ngoài.

Công cụ này cho phép các tổ chức trên tiếp cận nguồn thanh khoản bằng NDT thông qua việc thế chấp trái phiếu chất lượng cao của Trung Quốc, góp phần thúc đẩy sử dụng đồng NDT trong các giao dịch quốc tế.



Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng đang nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ thanh khoản mang tính vĩ mô dành cho các định chế tài chính phi ngân hàng trong những trường hợp đặc biệt nhằm hạn chế nguy cơ lây lan rủi ro trên thị trường tài chính.



Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ thí điểm giao dịch ngoại hối NDT ở nước ngoài tại Khu thương mại tự do Thượng Hải, đồng thời phối hợp với chính quyền thành phố ban hành kế hoạch hành động phát triển các dịch vụ tài chính xuyên biên giới, qua đó củng cố vị thế của Thượng Hải như một trung tâm tài chính quốc tế.



PBOC cũng chính thức đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu báo cáo giao dịch liên ngân hàng, cho phép thu thập và phân tích dữ liệu từ các thị trường trái phiếu, ngoại hối và phái sinh, phục vụ công tác giám sát tài chính và hoạch định chính sách.



Theo giới phân tích, các biện pháp mới phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc đẩy mạnh quốc tế hóa đồng NDT, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính toàn cầu do đồng USD chi phối, đồng thời tăng cường khả năng quản lý thanh khoản và phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang trải qua quá trình tái cơ cấu sâu rộng.

Giới phân tích nhận định các động thái trên cũng nhằm hỗ trợ tham vọng đưa Thượng Hải trở thành trung tâm tài chính toàn cầu có sức cạnh tranh lớn hơn trong những năm tới./.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm ròng hơn 7 tỷ USD trong tháng Năm Con số 7,33 tỷ USD cho thấy quy mô giao dịch trái phiếu kho bạc trên thị trường mở của Ngân hàng trung ương Trung Quốc vẫn ở mức tương đối thấp, từ 40-50 tỷ nhân dân tệ mỗi tháng.

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